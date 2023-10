Ankaran hallituskorttelissa räjähti – paikalla pommiryhmä

Turkin pääkaupunki Ankaran hallituskorttelin lähellä on sunnuntaiaamuna räjähtänyt, uutisoivat useat paikalliset mediat. Joidenkin tietojen mukaan alueella on myös ammuskeltu.

Ruotsalaisen Dagens Nyheterin mukaan räjähdys tapahtui puoli kymmenen aikaan aamulla. Lehti viittaa CNN Türkin uutisointiin.

Middle East Eye– uutissivuston toimittajan Ragıp Soylun mukaan räjähdys ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole vaatinut sivullisia kuolonuhreja. Viestipalvelu X:ssä kirjoittava Soylu kertoo poliisin selvittävän räjähdystä. Soylun on jakanut palvelussa kuvan epäiltyjen käyttämästä harmaasta pakettiautosta sekä poliisin pommiryhmästä.

Soylun haastattelemien lähteiden mukaan kaksi aseistautunutta miestä yritti aamulla tunkeutua sisäministeriöön. Yksi miehistä joutui tulitaisteluun poliisin kanssa, toisen räjäyttäessä itsensä. Yhden poliisin kerrotaan haavoittuneen vakavasti.

Turkin sisäministeri Ali Yerlikaya on vahvistanut tiedon hyökkäyksestä X:ssä. Hän kuvailee tapahtunutta terrori-iskuksi.

NEW: Two sources familiar with the situation on Ankara explosion tell me:

• Two attackers tried to enter the Turkish Interior Ministry

• One used a rifle and got into a gunfight

• The second attacker exploded himself.

• One police officer is heavily wounded https://t.co/1G3lyfIONW

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023