Angelina Jolie Ukrainan etulinjassa: haluaa huomiota sotarikoksille

Oscar-palkittu amerikkalaisnäyttelijä ja ohjaaja Angelina Jolie teki marraskuun yllätysvierailun Ukrainaan lisätäkseen kansainvälistä tietoisuutta Venäjän ukrainalaisia siviilejä kohtaan tekemistä sotarikoksista.

Hän ei tyytynyt vierailemaan vain Kiovassa vaan matkusti myös rintaman läheisyydessä sijaitseviin Etelä-Ukrainan Hersoniin ja Mykolajiviin nähdäkseen, kuinka Venäjän droonit saalistavat siviilejä ihmissafariksi luonnehditulla kylmäverisellä taktiikalla.

Venäjä käyttää järjestelmällisesti drooneja ukrainalaisten siviilien jäljittämiseen, metsästämiseen ja terrorisoimiseen, Jolie kertoi 15,8 miljoonalle seuraajalleen Instagramissa.

– Minulla oli suojavarusteet, ja osaltani tätä kesti vain pari päivää. Perheet täällä joutuvat elämään tämän kanssa joka ikinen päivä. He ovat siirtäneet koulunsa, sairaalansa ja päiväkotinsa lujitettuihin kellareihin – päättäneet, että elämä jatkuu. Se oli raskasta mutta innoittavaa nähdä. Monet ihmiset puhuivat minulle jatkuvan uhan alla elämisen psykologisesta taakasta ja syvemmästä pelosta joutua muun maailman unohtamaksi, Jolie totesi.

Ukrainalaiset ovat Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinsonin mukaan tuskallisen tietoisia siitä, että kansainvälinen yleisö on alkanut turtua sotauutisiin eikä enää edes erityisemmin järkyty Venäjän systemaattisista sotarikoksista. Siksi maailmankuulun näyttelijän vierailulle eräillä Ukrainan vaarallisimmista alueista annettiin erityisen suuri arvo.

Venäjää syytetään hänen mukaansa käsittämättömästä määrästä sotarikoksia kokonaisten kaupunkien ja elintärkeän siviili-infrastruktuurin tuhoamisesta ukrainalaisten siviilien massapidätyksiin ja kidutukseen. Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin on määrännyt Vladimir Putinin pidätettäväksi henkilökohtaisesta osallisuudestaan sotarikosten toteuttamiseen.

– Toistaiseksi Venäjän saattamisessa aggressiostaan oikeudelliseen vastuuseen ei ole tapahtunut juuri minkäänlaista konkreettista edistystä, Dickinson toteaa.

– Ukraina ja Euroopan neuvosto allekirjoittivat kesällä 2025 sopimuksen erityistuomioistuimen perustamisesta, mutta on edelleen epäselvää, milloin voidaan odottaa seuraavia askelia. Samaan aikaan Donald Trumpin hallinto on antanut ymmärtää, että Yhdysvallat ei enää tue kansainvälisiä pyrkimyksiä Vladimir Putinin asettamiseksi syytteeseen. Näistä takaiskuista huolimatta Venäjän ”ihmissafari” ansaitsee erityistä huomiota, koska se on ratkaiseva todiste Kremlin pyrkimyksestä tappaa ukrainalaisia siviilejä, hän painottaa.

Jos länsimaiset johtajat eivät onnistu rankaisemaan Kremliä siviilien järjestelmällisestä saalistamisesta droonien avulla, siitä voi hänen mukaansa muodostua vaarallinen ennakkotapaus, joka saattaa laajentua myös Ukrainan ulkopuolelle.

– Angelina Jolien pyrkimykset tuoda näkyviin tämä rikos ihmisyyttä vastaan eivät ole ratkaisevia, mutta hänen julkinen esiintymisensä on ainakin tehnyt muille vaikeammaksi väittää, että he eivät olisi asiasta tienneet, Dickinson kiittelee.