Anders Adlercreutz: Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen häpeätahroista

Kansainvälisenä naistenpäivänä RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz korostaa, että tasa-arvo on vapaan yhteiskunnan perusedellytys. Ministerin mukaan on kyse vapaudesta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta kaikille.

– Tarvitaan jatkuvia ja konkreettisia poliittisia toimia tavoitteen saavuttamiseksi: tasa-arvoisempaa vanhemmuutta, samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä, tehokkaita toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan sekä sellaista yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa vihapuhe ei saa vaientaa ihmisiä demokraattisessa keskustelussa, tiedotteessa sanotaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Adlercreutz kertoo, että jo vuoden 2026 ensimmäisten viikkojen aikana useita naisia on Suomessa surmattu lähisuhteissa.

Huolestuttavaa on hänestä myös nuorten keskuudessa esiintyvä väkivalta, sillä jopa 45 prosenttia 16–17-vuotiaista tytöistä, jotka ovat olleet parisuhteessa, on kokenut väkivaltaa suhteessaan.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen häpeätahroista. Lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia vaan rakenteellinen ongelma. Hallituskauden aikana olemme ottaneet tärkeitä askelia oikeaan suuntaan, ja työtä on jatkettava.

Poimintoja videosisällöistämme

Ministerin mukaan on varmistettava, että lähestymiskiellot ovat tehokkaita, että lähisuhdeväkivalta on rangaistusta koventava peruste, että henkinen väkivalta kriminalisoidaan selkeästi ja että lapset, jotka todistavat läheiseen kohdistuvaa väkivaltaa, saavat asianomistajan aseman.

Lainsäädäntö ja resurssit ovat hänestä kuitenkin vain osa ratkaisua.

– Toimivassa demokratiassa kaikkien on voitava osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman pelkoa. Naiset, nuoret ja vähemmistöihin kuuluvat naiset joutuvat julkisuudessa muita useammin häirinnän ja vihapuheen kohteiksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Paljon on hänestä kyse asenteiden ja normien muuttamisesta – siitä, että puutumme tilanteisiin, kun kohtaamme asiatonta käytöstä, seksismiä tai vähätteleviä kommentteja.

– Tasa-arvotyössä tarvitaan kaikkien panosta, Adlercreutz linjaa.