Anders Adlercreutz kaasuputken sabotaasista: Ennennäkemättömän provokatiivista

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzia (r.) on haastateltu kansanedustaja Susanne Päivärinnan (kok.) Puolueellinen Päivärinta -podcastissa. Häneltä kysytään, ahdistaako kuuma maailmantilanne.

– Kyllähän se huolestuttaa. Ne jotka ovat käyneet maanpuolustuskurssin tietävät, miten kurssin alussa annetaan sellainen katastrofiskenaario. Se on vähän ehkä liioiteltu – on raja-alueen loukkauksia, usein on ydinvoimala hajoamassa jossain, kaapeleita katkaistaan ja ties mitä. Mutta yhtäkkiä kun katsoo tämän päivän uutisvirtaa, niin… Se rupeaa tuntumaan vähän hälyttävältä, Anders Adlercreutz sanoo.

Viime viikonlopun uutiset kaasuputken ja tietoliikenteen katkaisusta ovat hänen mukaansa ”aika tavattomia tapahtumia”. Ministerin mukaan presidentti Vladimir Putin ”tietenkin tietää tästä putkesta”.

– Onhan tämä huolestuttava episodi. Nyt on syytä selvittää, mikä sen taustalla on. Tällä hetkellä – kuten presidentti Sauli Niinistö sanoi – näyttää kyllä vahvasti siltä, että joku ulkopuolinen taho tai toimi on aiheuttanut sen, että se (putki) on poikki, ministeri toteaa.

Adlercreutzin mukaan on oleellista, että syyn selvitessä siitä kerrotaan avoimesti. Hänen mukaansa tapauksen ympärillä on ”paljon epämääräistä toimintaa” ja on hyvinkin mahdollista, ettei aukottomasti voida sanoa, kuka sen takana on.

– Siellä oli aika paljon laivaliikennettä sen ympärillä. Voi toki olla, että sitä osittain oli siellä paljon juuri siksi, että selvittäminen olisi mahdollisimman hankalaa, Adlercreutz sanoo.

– Varmaan turha ennakoida, mihin päädytään. Mutta jos se oli tahallista, niin kuin on syytä olettaa, niin olihan se nyt ennennäkemättömän provokatiivinen…

– Toisaalta tietenkin on odotettu että asioita saattaa tapahtua. Ottamatta kantaa, kuka tämän takana mahtaa olla. Siitä huolimatta, vaikka tällaisia ehkä oli syytä odottaa, niin kaikki olivat varmaan aika yllättyneitä, hän pohtii.