Ampumaratojen perustamista helpotetaan

Suomeen tarvitaan lisää ampuratoja, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

Ampumaratojen määrä on puolittunut 1990-luvusta ja vähenevään ampumaratatilanteeseen herättiin kunnolla vasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan, hän kirjoittaa Itä-Häme -lehdessä.

Ampumaratoja on Suomessa tällä hetkellä 750. Niiden määrän kasvattaminen tuhanteen on kirjattu yhdeksi Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman tavoitteeksi.

Ampumaratojen merkitys on yhteiskunnalle tärkeä, sillä niitä käyttävät metsästäjien ja ampumaurheilijoiden ohella myös yhtä enenevissä määrin reserviläiset ja turvallisuusviranomaiset, Heinonen huomauttaa.

– Sotilastaitojen ylläpidossa ampumaratojen merkitys on korvaamaton.

Kasvanut kysyntä on johtanut siihen, että ampuradoista uhkaa olla pula. Samaan aikaan ratojen vaatimukset ympäristölainsäädännön osalta ovat tiukentuneet, kansanedustaja muistuttaa.

Tällä hetkellä noin 370 rataa on ilman ympäristölupaa.

– Moni perinteikäs rata on tiukentuneiden vaateiden myötä muuttunut luvattomaksi – huolimatta siitä, ovatko kyseisen radan kohdalla ympäristöriskit edes toteutuneet, kirjoittaa Heinonen.

Ampumaratojen perustamista aiotaan nyt Heinosen mukaan helpottaa samalla, kun olemassaolevien ratojen toimintaa edistetään.

Helpotuksia tehdään muun muassa lupavaatimuksia selkeyttämällä ja yksinkertaistamalla. Ampumaratojen sääntelyä kevennetään ja vähäisten ampuratojen laukaisumäärään ylärajaa nostetaan.

Jatkossa melua ei enää tarvitse mitata, vaan se arvioidaan mallinnuksella. Maaperän tai pohjaveden osalta riskiä ei katsota olevan, kun luvanhaltija noudattaa lain vaatimuksia, Heinonen kertoo.

Ratojen valvontatehtävää siirretään poliisille. Valvonnassa huomatut puutteet eivät tulevaisuudessa johta luvan perumiseen, vaan ne tulee korjata.

– Tämä on radan ylläpitäjän kannalta parempi kuin luvan peruuttaminen ja uuden lupaprosessin käynnistäminen.