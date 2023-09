”Ammustuotannon tilanne ei riitä mihinkään, jos sota laajenee Eurooppaan”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa kotisivuillaan Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Majlarin kertoneen, että Ukraina ja Ruotsi aikovat valmistaa yhdessä tuhat CV-90-rynnäkköpanssarivaunua. CV-90-vaunuja on käytetty muun muassa Donetskin alueella Lymanissa etulinjassa.

Ruotsalaisvaunujen jälkeen rinnalle keskusteluissa nousi Heinosen mukaan suomalainen kalusto. Presidentti Volodomyr Zelenskyi ehdotti, että Ukrainassa voitaisiin alkaa valmistaa myös Suomessa kehiteltyjä 6X6 -panssaroituja ajoneuvoja.

Patria on toiminut suoraan hankkijamaiden ja -tahojen kanssa niin, että lopullinen kokoaminen on tehty hankkijamaassa. Malli ja lainsäädäntömme eroaa merkittävästi Ruotsista.

Timo Heinonen palauttaa mieliin, että hallitusneuvotteluissa keväällä sovittiin puolustusmateriaaliviennistä näin (lihavoitu kohta olisi oleellinen muutos nykyiseen):

”Hallitus vahvistaa kotimaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Hallituskauden alussa käynnistetään Puolustusvoimien keskeisten ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteettia ja -järjestelyjä koskeva selvitys. Puolustustarvikkeiden vientivalvonnassa Suomi toimii kansainvälisten velvoitteidensa sekä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Hallituskauden aikana tarkastellaan puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain uudistamistarpeet. Suomi ei aseta puolustustarvikeviennille tiukempia kriteereitä kuin keskeiset eurooppalaiset verrokkimaat. Hallituksen vientilupapäätökset ovat johdonmukaisia. Kerran luvitettujen tuotteiden ylläpito ja päivittäminen hyväksytään lähtökohtaisesti. Euroopassa vallitseva turvallisuustilanne huomioiden pyritään kehittämään EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaa siten, että puolustusteollisuuden rahoitus helpottuu. Puolustusteollisuus otetaan huomioon kansallisissa TKI-panostuksissa ja vienninedistämishankkeissa.”

– Lainsäädännön uudistamisessa minusta olisi nyt tärkeää vähintäänkin arvioida myös tämä niin sanottu G2G eli Government-to-Government -toiminta. Tämä valtioiden välinen kaupanteon malli mahdollistaisi meille vastaavat toimintamahdollisuudet esimerkiksi Patrian osalta Ukrainassa kuin mitä nyt Ruotsi käyttää CV-90-vaunujen kohdalla, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Itse näen, että tällainen valtionhallinnon tuki olisi välttämätöntä poliittisilla puolustusmateriaalimarkkinoilla ja nyt ennen muuta Ukrainan kohdalla. Yksittäisellä yrityksellä ei ole mitään mahdollisuuksia lähteä tällaiseen toimintaan Ukrainan kanssa eikä lainsäädäntömme sitä käytännössä edes mahdollista.

– Tässä on välttämätöntä, että toimimme samalla linjalla kuin keskeiset verrokkina EU:ssa eli kuten esimerkiksi Ruotsi, Italia, Saksa ja muut. Meidän tulee siis noudattaa puolustustarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden ja pienaseiden vientilupapolitiikassaan EU:n yleistä vastuullista linjaa eikä asetat enää jatkossa suomalaista teollisuutta kilpailijoitaan huonompaan asemaan.

Kansanedustaja haluaa, että samaan aikaan Euroopan aseteollisuus ja erityisesti ammustuotanto saadaan nopeasti ajettua ylös.

– Juuri ammustuotannon lisääminen olisi nopein ja monessa mielessä tärkein ja ratkaisevaakin tapa auttaa Ukrainaa. Karkeasti voisi sanoa, että tällä hetkellä koko Eurooppa pystyy tuottamaan ammuksia vuodessa sen verran mitkä Ukraina käyttää tai oikeastaan tarvitsisi kahdessa viikossa, Heinonen toteaa.

Ukraina käyttää kuukaudessa nyt vajaat 150 000 tykistön ammusta, kun todellinen tarve olisi 750 000 ammusta. EU:n vuosituotanto on noin 300 000 tykistön kranaattia vuodessa. Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle vuodessa yli miljoona tykistön ammusta ja on kertonut lisäävänsä ammustuotantoaan jopa 500 prosentilla parin vuoden aikana.

– Siellä sanoista on siis siirrytty tekoihin. Ja näitä tekoja nyt tarvittaisiin myös Euroopassa. Tämä siis tarkoittaa minun esilletuominen niiden kuuluisien juhlapuheiden lisäksi siis hankintapäätöksiä nyt ja myös tuleviksi vuosiksi – vuosikymmeniksi.

Siksi Heinosen mukaan pitää kysyä, miksi juhlapuhevaihe on kestänyt näin kauan.

– Sillä kannattaa muistaa ja ymmärtää, että Euroopan ammustuotannon tilanne ei riitä mihinkään, jos sota laajenee Eurooppaan. Sillä se ei riitä edes Ukrainan tarpeeseen.