Amerikkalaislehti suitsuttaa Suomen joukkoja – ”kuin arktinen Sparta”

Amerikkalainen Foreign Policy -lehti (FP) tutustui tammikuussa Lapin rajavartioston toimintaan Ivalossa. Rajaturvallisuuden ylläpitämisen lisäksi Lapin rajavartiosto osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen antamalla varusmieskoulutusta Rajajääkärikomppaniassa Ivalossa.

FP korostaa, että ennen Nato-jäsenyyttä Suomi huolehti omasta puolustuksestaan vuosikymmenten ajan kehittäen vaikuttavia sotilaallisia kyvykkyyksiä ja kokonaimaanpuolustuksen käsitettä.

Kokonaismaanpuolustus on keskeinen osa Suomen kansallista turvallisuutta. Se tarkoittaa sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla turvataan valtion itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, muiden valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Sotilasasiantuntijoiden ja turvallisuusviranomaisten mukaan ”Suomen läsnäolo Natossa tuo kerhoon eräänlaisen arktisen Spartan, jolla on korkeasti koulutetut joukot ja joka siirtää puolustusliiton painopisteen pohjoiseen. Kokoonpanosta puuttuu vielä Ruotsi, jonka odotetaan liittyvän Natoon pian”.

Asevelvollisuus tuottaa laajan reservin, johon kuuluu noin 870 000 suomalaista. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 sotilasta, ja vahvuutta täydennetään tarvittaessa muilla reserviläisillä.

Suomen pohjoisin varusmiesyksikkö sijaitsee Ivalossa, jossa rajajääkärikomppanian varusmiehet saavat vaativan tiedustelukoulutuksen.

Ilmapiiri on viime aikoina ollut kireä itärajalla. Valtioneuvosto päätti viime viikolla, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät edelleen suljettuina 14.4.2024 asti. Myöskään kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla.

Nyt tehty päätös jatkaa itärajan täyssulkua kahdella kuukaudella. Vallitsevassa tilanteessa tämä on välttämätöntä ja oikeasuhtaista, koska kyseessä on vakavasti kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä uhkaava välineellistetyn maahantulon ilmiö. Viranomaisten tietojen perusteella on todennäköistä, että ilmiö käynnistyisi uudelleen, jos itärajalla olisi avoinna olevia rajanylityspaikkoja.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan saadut tiedot vahvistavat sitä arviota, että Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan.

Suomen vahvuus

FP korostaa, että ”Rajavartiolaitos on saanut siirtolaiskriisin aikana tukea yhdeltä maailman kyvykkäimmältä arktiselta joukko-osastolta – Sodankylässä ja Rovaniemellä toimivalta Jääkäriprikaatilta”.

Suomen Nato-liittolaiset lähettävät joukkojaan Jääkäriprikaatin järjestämille talvisodankäynnin kursseille.

– Yksi Suomen armeijan vahvuuksista on se, että aloitteellisuutta on paljon myös alemmilla tasoilla. Ryhmät ja joukkueet voivat tehdä päätöksiä itse ja toimia itsenäisesti. Se on meidän kulttuurimme, kouluttajana talvisodankäynnin kurssilla toimiva majuri Mikael Aikio sanoo FP:lle.

Amerikkalainen ylikersantti Cameron Daniels osallistuu kurssille.

– Heillä on erinomaiset varusteet ja hyvät taidot, jotka tuon mukanani takaisin kotiin. Heidän naamiointinsa on mahtavaa.

FP muistuttaa lopuksi, että laajan jalkaväen lisäksi Suomella ”on voimakkaampi tykistö kuin millään muulla maalla Länsi-Euroopassa. Noin 1 500 tykistöjärjestelmää ja huomattava raskaiden ammusten tuotanto”.

Suomessa maavoimien ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn uudeksi järjestelmäksi on valittu israelilaisen Rafael Advanced Defense Systemsin David’s Sling (Daavidin linko). Suomi hankkii myös USA:lta F-35-hävittäjiä.

Jäsenvaltioiden kansalliset puolustusmenot ovat tärkeä osa Naton puolustuksen kokonaisuutta. Jäsenenä Suomen puolustusmäärärahojen tulee olla vähintään kaksi prosenttia kansallisesta bruttokansantuotteesta. Suomi käyttää tänä vuonna puolustukseen 2,3 prosenttia bkt:sta. Puolustusmenot ovat nyt tavallista korkeammalla tasolla hävittäjähankintojen vuoksi.