Amerikkalaiskenraali: Naton asetelmasta tulee paljon monimutkaisempi kuin kylmässä sodassa

Historiassa on amerikkalaisen kenraalimajuri Matthew Van Wagenenin toisinaan hetkiä, jotka kutsuvat puhaltamaan uutta elämää vakiintuneisiin instituutioihin. Kansainvälisen turvallisuuden alalla Nato on hänen mukaansa esimerkki kollektiivisesta puolustusratkaisusta, joka syntyi murtuneen maailman raunioille.

– Vuosikymmenten ajan tämä transatlanttinen liittouma on turvannut rauhaa, luonut siteitä kansakuntien välille ja puolustanut vapauden ja demokratian ihanteita. Nato on edelleen maailman vahvin ja voimakkain liittouma, Van Wagenen toteaa amerikkalaiseversti Arnel Davidin kanssa Real Clear Defense -verkkojulkaisuun kirjoittamassaan artikkelissa.

Nyt Natossa on heidän mukaansa tapahtumassa merkittäviä muutoksia, joiden taustalla vaikuttavat Vladimir Putinin yritykset puolustusliiton heikentämiseksi ja hajottamiseksi. Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan on saanut Naton vahvistumaan, ei heikentymään, he painottavat.Kenraalimajuri Van Wagenen palvelee apulaisoperaatiopäällikkönä Naton Euroopan-joukkojen esikunnassa.

Yhdysvaltain maavoimien eversti David viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa Lontoon King’s Collegessa. Hän on julkaissut tietoteokset Military Strategy in the 21st Century ja Warrior Diplomats.

Olennainen käänne

Naton joukkojen sijoittelu on Van Wagenenin ja Davidin mukaan parhaillaan massiivisessa muutoksessa.

– Tämän muutoksen luonteen hahmottamiseksi on hyödyllistä verrata Venäjän hyökkäyksiä vuosina 2014 ja 2022. Ensimmäisen Ukrainaan kohdistuneen laittoman hyökkäyksen ja Krimin valtauksen jälkeen Natolta kesti kuusitoista kuukautta sijoittaa neljä taisteluosastoa Puolaan ja Baltian maihin. Monet väittivät, että kyseessä oli pikemminkin poliittinen ele sotilaalliseen ongelmaan, eikä sillä luotu todellista valmiutta eikä kykyä tuottaa merkittäviä vaikutuksia, he sanovat.

– Nykyään Naton Euroopan-joukkojen esikunta noudattaa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa toteuttamalla euroatlanttisen pidäkkeen ja puolustuksen konseptia (DDA) kaikilla osa-alueilla. Vuonna 2022 tapahtunut hyökkäys Ukrainaan käynnistikin nopeamman ja kalibroidumman reagoinnin. Muutamassa viikossa lähetettiin neljä uutta taisteluosastoa Slovakiaan, Unkariin, Romaniaan ja Bulgariaan. Naton nopean toiminnan NRF ja muut joukot siirrettiin liittoutuneiden operaatioesikunnan (ACO) alaisuuteen, he toteavat.

Iskukyky vahvistuu

Naton Euroopan-joukkojen komentajalla on nyt Van Wagenenin ja Davidin mukaan välittömästi käytettävissään yli 40 000 sotilaan vahvuiset maajoukot, yli 100 lentokonetta ja 25 sota-alusta.

– Myös useita lentotukialusryhmiä on alistettu tilapäisesti Natolle. Tämä koski hiljattain myös George H.W. Bush -lentotukialusryhmää, johon kuuluvat myös italialainen lentotukialus ITS Cavour sekä espanjalainen maihinnousutukialus ESPS Juan Carlos, he sanovat.

– Neptune Strike -harjoituksen yhteydessä viime helmikuussa Natolle alistettiin 8 000 merisotilasta, kymmeniä aluksia ja lukuisia tukialuksia toteuttamaan tehostettuja pidäkeoperaatioita ensiluokkaisten sotilaallisten suorituskykyjen turvin. Kyky johtaa ja harjoittaa joukkoja ACO:n puitteissa tässä mittakaavassa on ennennäkemätön sitten kylmän sodan päättymisen. Keskeinen muutos on kuitenkin kyky lisätä ja vähentää joukkojen määrää useissa maissa tarpeen mukaan, he toteavat.

Naton NRF-joukot ovat heidän mukaansa niin ikään muuttumassa merkittävästi toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä. Uusi joukkojen muodostamismalli mahdollistaa jopa 300 000 sotilaan nopean siirtelyn Euroopan-joukkojen komentajan alaisuudessa, mikä vahvistaa edellytyksiä puolustaa ”jokaista tuumaa Naton alueesta”.

Tarvittaessa kaikin voimin

Naton uusi aikakausi on Van Wagenenin ja Davidin mukaan alkanut turvallisuusympäristön myrskyn myötä ja vaatii puolustusliitolta paljon lähivuosien aikana.

– Valitettavasti asetelmasta on tulossa paljon monimutkaisempi kuin kylmässä sodassa, he sanovat.

Naton Euroopan-joukkojen esikunta on heidän mukaansa nousemassa strategiseksi sodankäyntiesikunnaksi, jolla on käytettävissään liittokunnan koko keinovalikoima vastustajan patoamiseen ja tarvittaessa myös kukistamiseen.

– Puolustusliitolla on edessään vaikeita päiviä, mutta se on valmis vastaamaan kaikkiin haasteisiin aivan kuten se teki kylmän sodan vaikeana aikana. Maailman kannalta on tärkeää, että sen suurin liittokunta pysyy vahvana, pitää kiinni velvoitteistaan sekä toimii vakauden ja turvallisuuden majakkana. Naton tuleva huippukokous Vilnassa on muutoksen vakiinnuttamisen ja myönteisen kehitysvauhdin ylläpitämisen kannalta keskeisessä asemassa, he toteavat.