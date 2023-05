Amerikkalaisarvio: Ukrainan armeijasta tulee Euroopan parhaiten aseistettuja

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul on vaatinut jokseenkin Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämän täysimittaisen hyökkäyssodan alusta alkaen, että Ukrainalle olisi annettava enemmän ja parempia aseita mahdollisimman nopeasti. Jo maaliskuussa 2022 hän ehdotti muun muassa hävittäjien, ohjusjärjestelmien ja pitkän kantaman tykistöaseiden toimittamista puolustustaistelua käyvälle maalle.

– Mitä nopeammin Ukraina saa venäläisten hyökkäysjoukkojen lyömiseen tarvittavat aseet, kuten olen sodan alusta saakka esittänyt, sitä nopeammin sota päättyy. Vladimir Putin ei ole valmis neuvotteluihin niin kauan kuin hänellä riittää rahaa ja väkeä taistelun jatkamiseksi. Hän istuu neuvottelupöytään vasta tuntiessaan olevansa häviämässä, Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professorina nykyisin toimiva McFaul kirjoittaa blogissaan.

Amerikkalaisvalmisteisia F-16-hävittäjiä Ukraina ei saa ajoissa voidakseen käyttää niitä odotettavissa olevan vastahyökkäyksen tukemiseen. Presidentti Joe Bidenin F-16-koneita koskevalla päätöksellä on hänen mukaansa kuitenkin pitkän aikavälin strateginen merkitys.

– Se osoittaa uskottavasti Yhdysvaltojen ja muiden Nato-liittolaisten sitoutuneen Ukrainan asevoimien modernisointiin pitkällä aikavälillä. Kaikkien tärkeimpien asejärjestelmien osalta Ukraina on nyt luopumassa neuvostoaikaisista järjestelmistään ja ottamassa käyttöön USA:ssa ja Natossa valmistettuja aseita. Sota on nopeuttanut tätä siirtymää, joka jatkuu vuosia ja vuosikymmeniä, kunnes Ukrainan asevoimista on tullut yhdet Euroopan parhaiten aseistetuista, McFaul toteaa.

Michael McFaul toimi suurlähettiläänä Moskovassa vuosina 2012–2014.

Länsimaiden pitäisi McFaulin mielestä antaa Ukrainalle nyt mahdollisuus hankkia myös kehittyneimpiä lennokkeja, kuten amerikkalaisia Gray Eagleja ja Reapereita.

– Neuvostoliitossa tai Venäjällä valmistettujen T-64-panssarivaunujen sijaan Ukrainan panssariprikaatit operoivat aikanaan vain Abramseilla ja Leopardeilla sekä muilla Yhdysvalloissa ja Natossa valmistetuilla panssarivaunuilla, kuten amerikkalaisilla M2 Bradleyillä ja Strykereilla, ranskalaisilla AMX-10 RC:llä ja saksalaisilla Mardereilla, McFaul sanoo.

– Tykistön ja kaukovaikuttamisen osalta Ukraina luopuu kaikesta neuvostoaikaisesta kalustostaan ja käyttää vain amerikkalaisvalmisteisia haupitseja, Himars-rakettijärjestelmiä, brittiläisiä Storm Shadow -risteilyohjuksia ja amerikkalaista MGM-140 (Atacms) -ohjusjärjestelmää, kunhan Biden on näyttänyt vihreää valoa, hän toteaa.

Venäläisvalmisteiset S-300-ilmatorjuntajärjestelmät korvautuvat hänen mukaansa amerikkalaisilla Patriot- ja Nasams-ohjusjärjestelmillä sekä ranskalaisella Crotalella. Ajankohtaiseksi saattaa tulla myös vielä pidemmän kantaman THAAD-järjestelmän ja ehkä jopa SM-3 Block 1B -torjuntaohjusten sijoittaminen Ukrainaan, hän arvioi.