Ambulanssilento Bangkokista voi maksaa jopa 250 000 euroa

Ambulanssilentojen hinnat voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin. Lentoihin liittyy myös useita sitkeitä väärinkäsityksiä, muistuttaa If Vakuutus tiedotteessa.

Ambulanssilentojen hinnat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi. Taustalla ovat polttoaineen kallistuminen, henkilöstö- ja kalustokulujen nousu sekä geopoliittinen tilanne, jonka seurauksena lentoreittejä joudutaan kiertämään lentokieltoalueiden vuoksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kustannuksiin vaikuttaa lisäksi mahdolliset riskialueille tarvittavat lisävakuutukset ja matkan pituuden mukaan voidaan tarvita myös miehistönvaihdos tai lepoaikoja, kommentoi Ifin matkavakuutusten tuotepäällikkö Jukka Heinämäki tiedotteessa.

Ambulanssilentojen tarve on lisääntynyt, sillä monet lentoyhtiöt eivät enää hyväksy paaripotilaita. Toisaalta tarvetta on samaan aikaan jonkin verran vähentänyt hoidon laadun parantuminen ympäri maailmaa alueilla, joissa sairaaloiden laatu on aiemmin ollut heikompaa.

Yleinen väärinkäsitys ambulanssilennosta on, että se on ”lentävä sairaala”. Lennon aikana tehdään kuitenkin vain välttämätön valvonta ja lääkitys. Mitään luksusta ei myöskään ole tarjolla.

Ambulanssilento ei aina ole mahdollinen. Potilaan tila on oltava riittävän vakaa, sillä esimerkiksi ilmanpaineen muutokset aiheuttavat riskejä. Päätöksen tekee aina hoitava lääkäri tapauskohtaisesti.

Poimintoja videosisällöistämme

Ambulanssilento ei myöskään aina suuntaudu kotimaahan, se voi tarkoittaa myös kiireellistä siirtoa sairaalasta tai maasta toiseen, jos paikallinen hoito ei riitä tai ole laatukriteerit täyttävää.

Yleisin väärinkäsitys matkustajilla on se, että esimerkiksi valtio tai paikalliset suurlähetystöt kattaisivat ambulanssilennon kustannuksia, jotta potilas saadaan kuljetettua Suomeen.

– Näin ei valitettavasti ole edes vakavissa tapauksissa. Käytännössä ainut tapa turvata kotiinpaluun rahoitus on hankkia matkavakuutus etukäteen, Heinämäki muistuttaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Jos vakuutusta ei ole, täytyy potilaan tai omaisten itse järjestää lennon rahoitus.

If Vakuutuksen mukaan Manner-Euroopan sisällä operoitava ambulanssilento voi maksaa 15000–30000 euroa, Turkista Etelä-Suomeen järjestettävä lento 30000–45000 euroa ja Kanariansaarilta Etelä-Suomeen operoitava ambulanssilento 45000–65000 euroa. Thaimaan Bangkokista Suomeen operoitava ambulanssilento voi maksaa 150000–250000 euroa.