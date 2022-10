Amazon-miljardööri Jeff Bezos suitsuttaa suomalaista keksintöä

Amazon-verkkokaupan perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos ylistää Twitterissä suomalaisen Heikki Kärnän Vipukirves-keksintöä.

Kärnän kehittämä Vipukirves eroaa tavallisesta kirveestä siten, että iskettäessä pölkkyyn se kääntyy automaattisesti oikealle ja vääntää pilkkeet irti. Vipukirvestä käytetään lyödessä samalla tavalla kuin tavallista kirvestä, mutta varren otetta löysätään terän osuessa puuhun. Vipukirveen halkaisuvoiman markkinoidaan olevan moninkertainen tavalliseen kirveeseen nähden.

– Keksintö. Voit jopa parantaa jopa kirveen. Hitsi, Jeff Bezos kommentoi Twitterissä.

Tviittinsä yhteyteen Bezos on jakanut Vipukirvestä esittelevän videon.

Invention. You can still improve even an axe! Damn. https://t.co/9vM9Nq3L6i

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 9, 2022