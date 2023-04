Älypuhelimet voivat estää maanjäristysten aiheuttamat joukkokuolemat

BBC kertoo Googlen kehittävän yhteistyössä Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen ja useiden kalifornialaisten yliopistojen kanssa järjestelmää, joka varoittaa puhelimen käyttäjiä maanjäristyksistä.

Järjestelmä antaa käyttäjälleen ilmoituksen maanjäristyksestä muutamia sekunteja ennen niiden alkamista. Tulevaisuudessa sitä on tarkoitus käyttää laajemmin myös järistysten havaitsemiseen.

Aikaikkuna on lyhyt, mutta se on todettu riittäväksi esimerkiksi pöydän alle suojautumiseen. Myös junien ja autojen nopeutta ehditään hidastaa ja lentokoneiden nousukiidot estää ennen järistyksen alkamista.

Tällä hetkellä vain Kaliforniassa käytössä oleva ilmoitusjärjestelmä käyttää dataa osavaltion maanjäristysantureista eli seismometreistä. Tulevaisuudessa sen on tarkoitus hyödyntää myös Googlen Android-käyttöjärjestelmää käyttäviä puhelimia.

Puhelimiin on sisäänrakennettu kiihtyvyysanturit ja gyroskoopit, jotka tunnistavat sen liikettä. Yleisesti niiden funktio on tunnistaa missä asennossa puhelin on, mutta sensorit on todettu riittävän herkiksi toimiakseen pieninä seismometreinä.

Google onkin esitellyt ominaisuuden, jossa käyttäjä voi antaa puhelimelle luvan lähettää automaattisesti dataa Androidin maanjäristysvalvontajärjestelmälle. Kun riittävän moni mahdollistaa tiedon jakamisen, järjestelmä voi selvittää mahdollisen maanjäristyksen sijaintipaikan ja lähettää siitä varoituksia. Tästä johtuen järjestelmä on hyödyllinen asutuskeskusten lähistöllä

– Kilpailemme valonnopeudella (joka on suunnilleen se nopeus, jolla puhelimen signaalit kulkevat) maanjäristyksen nopeutta vastaan. Ja onneksi valon nopeus on paljon nopeampi, toteaa Androidin ohjelmistosuunnittelija Marc Stogaitis.