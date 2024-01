Aluksen epäiltiin vievän ohjusten osia – erikoisjoukot nousivat kyytiin

Yhdysvaltain asevoimat ilmoittaa etsivänsä kahta laivaston SEAL-erikoisjoukkojen sotilasta, jotka katosivat Somalian rannikon edustalla viime viikon lopulla.

Kansainvälisellä merialueella toteutettiin yöllinen operaatio, jonka kohteena oli pieni laiva. Sen sanottiin kuljettavan Iranissa valmistettujen ohjusten osia, jotka olivat matkalla Jemenin huthikapinallisille. Huthit ovat hyökänneet viime kuukausien aikana kauppa-aluksia vastaan Iranin toimittamilla aseilla.

Aluksen 14-henkinen miehistö siirrettiin Yhdysvaltain laivaston alukselle. Pieni laiva arvioitiin merikelvottomaksi ja upotettiin. Yhden amerikkalaissotilaan kerrotaan pudonneen mereen aluksen valtaamisen yhteydessä. Toinen sotilas yritti auttaa häntä ja hyppäsi perään koulutuksensa mukaisesti.

Asevoimien tiedotteen mukaan Navy SEAL -erikoisjoukot toimivat USS Lewis B. Puller -alukselta käsin, joka on luokiteltu liikkuvaksi tukikohdaksi. Operaatiota tuettiin helikoptereilla ja lennokeilla. Kiinniotetulta alukselta löydettiin iranilaisvalmisteisia ballististen ja risteilyohjusten osia.

– Alustavan analyysin perusteella näitä samoja aseita on käytetty huthien hyökkäyksissä, joilla uhataan viattomia merimiehiä ja kansainvälisiä kauppalaivoja Punaisellamerellä, tiedotteessa todetaan.

Jemenin huthikapinallisten suora tai epäsuora sotilaallinen avustaminen rikkoo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2216 ja kansainvälistä oikeutta.

– Tapaus osoittaa jälleen sen, kuinka Iran kylvää aktiivisesti epävakautta koko alueelle, kenraali Michael Erik Kurilla toteaa.

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis

On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024