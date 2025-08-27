Lain väitetään uhkaavan suurta osaa tuulivoimahankkeista

Suomeen suunnitellaan suurta määrää uutta tuulivoimatuotantoa. Yhteensä maalle (60,8 GW) ja merelle (45,8 GW) on päivitetyn tilaston mukaan suunnitteilla yli 106 GW eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita.

– Suunnitteilla olevista hankkeista toteutuu vain osa, sillä tuulivoiman rakentaminen on tarkkaa ja vastuullista yhteensovittamista eri vaikutusten kanssa ja usein hankekehityksen aikana löytyy syitä, jonka vuoksi hankkeet kutistuvat tai peruuntuvat, Suomen uusiutuvat ry sanoo tiedotteessaan.

Tilaston mukaan Suomessa on merkittävä määrä jo pidemmälle kehitettyjä tuulivoimahankkeita. Maalle valmiiksi luvitettuja (4,1GW, 633 voimalaa) ja rakennusvaiheessa (1,1 GW, 171 voimalaa) olevia hankkeita on yhteensä reilu 5,2 GW:n edestä, ja valmiiksi kaavoitettuja hankkeita 8,2 GW (1 163 voimalaa).

Merituulivoimahankkeiden osalta suunnittelu on vielä Suomessa alkutaipaleella. Aluevesille suunnitellusta tuulivoimasta 860 megawatilla (MW) on valmis kaava. Tuotannossa olevaa tuulivoimaa Suomessa on tällä hetkellä 8,9 GW.

Suomen uusiutuvat korostaa, että mikäli tuulivoiman potentiaali ja sen tuomat mahdollisuudet halutaan hyödyntää, ei lainsäädäntö saa muodostua esteeksi hankkeiden toteuttamiselle.

– Suunnitteilla oleva alueidenkäyttölaki uhkaa torpata hämmentävällä tavalla suuren osan Suomen tuulivoimahankkeista. Tuulivoima on tällä hetkeä ainoa tapa, jolla voidaan nopeasti kasvattaa kotimaista uusiutuvan sähköntuotantoa, mikä on edellytys esimerkiksi vetytaloudelle ja muiden alojen sähköistymiselle – siis kasvuinvestoinneille ja uusille työpaikoille, Suomen uusiutuvien toimitusjohtaja Anni Mikkonen sanoo.

Hänen mukaansa nyt on ratkaiseva hetki hyödyntää vahvuutemme.

– Yksi laki voi joko estää tai tukea Suomen mahdollisuuksia houkutella teollisia investointeja ja mahdollistaa kestävän talouskasvun toteutumisen, Mikkonen sanoo.

Suomen uusiutuvien edunvalvontajohtaja Matias Ollilan mukaan Suomessa on jo yksi Euroopan tiukin tuulivoimasääntely, josta on muodostunut toimiva maan tapa.

– Jos tuulivoimarakentamisen edellytykset tuhotaan nyt, vetäytyvät hanketoimijat pahimmassa tapauksessa markkinoilta ja mahdollinen paluu kestää sekä hankkeet vanhentuvat.

Suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden tiedot perustuvat hankekehittäjien toimittamiin tietoihin, luvuissa on mukana hankkeet esisuunnitelmista rakentamisvaiheeseen. Hankelista ja -tilastot päivitetään kaksi kertaa vuodessa.