Alpo Rusi: SDP on ollut Pro Kreml -puolue vuodesta 1972

Eduskunnan käsittelyssä oleva niin sanottu käännytyslaki vaatii täysistunnossa viiden kuudesosan enemmistön annetuista äänistä, jotta se menee läpi. Pääoppositiopuolue SDP ei ole vielä kertonut lopullista kantaansa lakiin.

Joukko SDP:n vaikuttajia on kehottanut puoluettaan äänestämään lakia vastaan. Kannanoton allekirjoittaneiden joukossa on muun muassa entinen entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.).

Valtiotieteiden tohtori ja entinen suurlähettiläs Alpo Rusi antaa viestipalvelu X:ssä tylyn arvion SDP:stä.

– SDP on ollut vuodesta 1972 Pro Kreml -puolue. Tauko siinä 24.2.2022, mutta nyt etsinnässä politiikka-alueita, ”että erottuis” parempana kestävän kehityksen ja rauhan puolustajana. This is politics, my friends, Rusi kirjoittaa.

Rusin mainitsema 1972 on vuosi, jolloin SDP siirtyi puoluekokouksessaan vasemmalle neuvostosuhteiden vaalimiseksi ja puolueen johdosta poistettiin viimeiset oikeistodemarit. 24.2.2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.