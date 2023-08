Aloittiko Kreml operaation Ruotsissa? ”Liekkeihin heitetään bensaa”

Ruotsin maabrändi on kuluneen vuoden aikana kokenut kovia. Turistit eivät koe Tukholmaa enää yhtä houkuttelevana matkustuskohteena kuin aiemmin.

Viime syksynä Ruotsissa puhuttiin jengiväkivallasta, joka on tullut lähelle myös tavallisten ruotsalaisten arkea. Tämän vuoden puolella Ruotsi on Suomessa noussut otsikoihin, koska maassa on häpäisty muslimien pyhää kirjaa Koraania.

Ruotsin tilanne on kehittynyt niin vakavaksi, että pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti elokuun alussa, että maan turvallisuuspoliittinen tilanne on huolestuttavin sitten toisen maailmansodan.

Kriisi sai bensaa liekkeihin, kun tanskalais-ruotsalainen äärioikeistopolitiikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Ruotsin Turkin suurlähetystön edessä. Rahoitus tempaukseen tuli Youtubessa toimivan Riks-kanavan juontaja Chang Frickiltä. Ruotsalaismedioissa Riksin kuvaillaan olevan ruotsidemokraattien viestintäkanava.

– Irakilaistaustainen Salwan Momika on kesän aikana ollut aktiivisin Koraanin häpäisijä. Tällä hetkellä jonossa on kuitenkin monia muitakin, jotka haluavat häpäistä Koraanin. Lupa ei ole Koraanin polttamista varten vaan mielenosoituslupa, jota poliisi ei voi evätä, sanoo Sydsvenskan-lehden politiikkatoimituksen päätoimittaja Heidi Avellan Verkkouutisille.

Riksin juontaja Chang Frick halusi osoittaa mieltään Turkkia kohtaan, mutta ei tiennyt Paludanin polttavan Koraania. Momikan mielenosoitukset ovat sen sijaan kohdistuneet islamia vastaan.

Ruotsin, USA:n ja Israelin lippuja poltettiin Pakistanissa 28. heinäkuuta. / LEHTIKUVA / AFP / ASIF HASSAN

Keskustelu Ruotsissa on polarisoitunutta.

– Ruotsidemokraatit ovat olleet hyvin muslimivastaisia. He kritisoivat erityisesti Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevaa maahanmuuttoa. Ruotsidemokraattien lisäksi on Nyans-puolue, joka ajaa muslimien oikeuksia Ruotsissa. Sen puheenjohtaja Mikael Yükseli on viestinyt Islamilaiselle yhteistyöjärjestö OIC:lle, että Ruotsissa on vakava islamofobia, Avellan sanoo.

– Yüksel kerää tällä hetkellä pisteitä, sillä että hän väittää, että Ruotsissa muslimeja kohdellaan kaltoin. Yüksel levittää sanomaa, että ruotsalaisviranomaiset ottavat muslimi-lapsia huostaan, jos perhe pitää kiinni muslimien perinteistä.

”Ruotsin tilanne on oppikirjaesimerkki informaatiovaikuttamisesta”

Ruotsalaiset turvallisuusasiantuntijat ovat epäilleet, että Venäjällä olisi käynnissä informaatio-operaatio. Heidi Avellanilla on selkeä näkemys syistä Venäjän toimien takana:

– Venäjällä on monta syytä tukea tällaista disinformaatiota – ennen kaikkea halua häiritä Ruotsin Nato-jäsenyyttä, hän sanoo.

Verkkouutiset kysyi informaatiovaikuttamista tutkineelta Tampereen yliopiston tutkijatohtori Pekka Kallioniemeltä asiasta. Hän ei kiellä, ettei taustalla voisi hääriä Venäjä.

– Uskon, että Venäjä heittää taustalla bensaa liekkeihin. Ruotsissa on käynnissä kulttuurien kohtaaminen, jossa yhteiskunnan liberaalit arvot ja muslimien perinteisemmät arvot joutuvat törmäyskurssille. Venäjä käyttää tällaista yhteiskunnan polarisaatiota hyväkseen. Tämä on ennenkin nähty esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa Venäjä käytti syrjinnänvastaisia Black lives matter-protesteja hyväkseen polarisoidakseen yhteiskunnallista keskustelua, Kallioniemi sanoo.

– Koraanin polttaminen on yksi keino, jolla pystyttiin vaikuttamaan yhteiskunnan polarisaatioon ja Ruotsin mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

Kallioniemen mukaan Venäjän pelikirjaan Suomessa on kuulunut lapsien kohtaloista puhuminen. Esimerkiksi hän nostaa dosentti Johan Bäckmanin, joka on väittänyt, että suomalaiset viranomaiset vievät venäläisten lapsia.

– Lasten kaappaamisesta puhuminen herättää vahvoja tunteita. Tällaista pystytään käyttämään propaganda-aseena ja polarisoivana asiana, jolla saadaan lyötyä kiilaa maahanmuuttajaväestön ja kantaväestön välille, Kallioniemi sanoo.

Pekka Kallioniemen mukaan kansallisen vastarinnan nousu tukee myös Venäjän tavoitteita. Esimerkkeinä hän nostaa Ruotsissa ruotsidemokraatit ja Saksassa äärioikeistolaisen puolueen AFD:n.

– Insider ja Spiegel -mediat paljastivat juuri, että AFD:lla on venäläinen avustaja, joka on rahoittanut aseavun vastaista blokkia. Tätä on näkynyt myös Italiassa ja Ranskassa Matteo Salvinin ja Le Penin puolueissa, Kallioniemi sanoo.

– Ruotsin tilannetta voi kutsua oppikirjaesimerkiksi informaatiovaikuttamisesta. Sitä ei tosin harjoita vain Venäjä, vaan sitä tekevät Venäjän lisäksi muun muassa Kiina ja Iran, tutkijatohtori huomauttaa.