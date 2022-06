Alle 15-vuotiaiden tekemien pahoinpitelyjen määrä rajussa kasvussa

Epäiltyjä 15–17-vuotiaita oli runsaat 1 600 ja 18–20-vuotiaita vajaat 2 000. Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä kasvoi 23,4 prosenttia vuodesta 2020, kertoo Tilastokeskus.

Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kasvanut koko 2000-luvun. Vuonna 2000 pahoinpitelyistä epäiltiin 674 alle 15-vuotiasta, kun viime vuonna luku oli jo 2 171.

Sen sijaan 15–17-vuotiaiden ja 18–20-vuotiaiden epäiltyjen määrä on laskenut vuodesta 2000, kummankin ikäryhmän runsaalla 1 000 epäillyllä. Toisaalta 15–17-vuotiaiden pahoinpitelyistä epäiltyjen määrä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana.

Alle 15-vuotiaista epäillyistä hieman alle 1 900 oli poikia ja hieman alle 300 tyttöjä. Poikien määrä kasvoi 370 epäillyllä vuodesta 2020 ja tyttöjen 40 epäillyllä. Yksi henkilö voi olla epäiltynä useammasta pahoinpitelystä.

Vaikka alle 15-vuotiaita epäiltyjä on lukumäärällisesti enemmän kuin 15–17-vuotiaita, on alle 15-vuotiaiden epäiltyjen väkilukuun suhteutettu määrä kuitenkin pienempi. Alle 15-vuotiaita väestöön kuuluvista 0,25 prosenttia oli epäiltynä pahoinpitelystä (24,7 väestön 10 000 kohden). Osuus on kuitenkin kasvanut 2000-luvun alusta, jolloin vain 0,07 prosenttia oli epäiltynä.

Vuonna 2021 noin yhdeksän prosenttia väestön 15–17 vuotiaista oli epäiltynä pahoinpitelystä, kun vuonna 2000 osuus oli 14 prosenttia. Väestö-osuudet ovat todellisuudessa hieman tätä pienemmät, sillä yksi henkilö saattaa olla epäiltynä useammasta pahoinpitelystä.

Pahoinpitelyistä epäillyistä alle 18-vuotiaista 2 900 oli suomalaistaustaisia ja 850 ulkomaalaistaustaisia. Suomalaistaustaisten määrä kasvoi 13,1 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 29,7 prosenttia vuodesta 2020.

Vuonna 2021 alle 15-vuotiaiden tekemissä pahoinpitelyissä uhri oli 7–12-vuotias noin 850 tapauksessa ja 13–17-vuotias noin 940 tapauksessa. Täysi-ikäisiä uhreja oli noin 450.

Täysi-ikäisistä uhreista hieman yli 40 prosenttia on miehiä. Alaikäisistä uhreista puolestaan hieman alle 80 prosenttia on poikia.

Viime vuonna tietoon tuli 482 600 rikoslakirikosta

Viranomaisten tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä laski 11,2 prosenttia vuodesta 2020. Varkausrikoksia tuli tietoon 127 800, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Petosten ja lievien petosten määrä kasvoi 7,6 prosenttia. Niitä tuli tietoon 34 500. Sen sijaan törkeiden petosten määrä laski 2,5 prosenttia. Niitä tuli tietoon 2 000.

Henkirikoksia tuli tietoon 83, mikä on kolme vähemmän kuin vuonna 2020. Pahoinpitelyjä tuli tietoon runsaat 34 100, mikä on 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin vajaat 2 100, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Raiskauksia ilmoitettiin hieman alle 1 900, mikä on 27,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.