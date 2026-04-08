Alkossa uusi ilmiö: Nuoret eivät valitse halvinta viiniä

Alkon mukaan nuorten juomavalinnoissa näkyy muutos.

– Paljon puhutaan siitä, miten nuorempi sukupolvi suhtautuu eri tavalla juomiseen ja viiniin. Me huomaamme omissa asiakkaissamme, että nuoret ovat kyllä kiinnostuneita viineistä, mutta vähän eri vinkkelistä, kertoo Alkon tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lindströmin mukaan nuoret lähestyvät ostotilanteita hyvin käytännöllisesti.

– Valinta tehdään usein konkreettisen käyttötarpeen tai tilanteen mukaan, etsien varmoja, itselle ja kaveripiirille sopivia vaihtoehtoja. Alkoon ei tulla välttämättä hakemaan tiettyä tuotetta kuten punaviiniä, vaan haetaan juoma tilanteeseen, kuten kavereiden illanviettoon. Nuorten ostokäyttäytymisessä näyttäisi yhdistyvän myös tietoisuus omista arvoista ja tavoitteista löytää paras mahdollinen vastine rahalle, eli ei välttämättä haeta sitä halvinta vaihtoehtoa, Lindström kertoo.

Pakkausten keveneminen on Lindströmin mukaan selkeä trendi.

– Kevyet juomapakkaukset kasvattavat selvästi suosiotaan, joka on tosi iloinen asia. Pullon paino ei kerro viinin laadusta, mutta se vaikuttaa merkittävästi viinin hiilijalanjälkeen. Lasipakkaus ja kuljetus muodostavat ison osan viinin kokonaispäästöistä, ja kevyempi pullo voi vähentää päästöjä tuntuvasti ilman, että viini kärsii, hän kertoo.

– Kuluttajan asenteetkin ovat hiljalleen muuttumassa. Samalla tavalla kuin kierrekorkki aikanaan koettiin vähän halpana, myös kevyt pullo tai muovipullo on vielä joillekin laatumielikuvaa haastava, mutta nämä ennakkoluulot ovat onneksi murenemassa.

Veronkorotus laski Alkon myyntiä

Vuoden 2026 ensimmäisellä kvartaalilla Alkon myyntilitrat laskivat 1,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Poimintoja videosisällöistämme

Viinien kokonaismyynti laski lähes kuusi prosenttia. Valkoviinien myynti väheni lähes 8 prosenttia, punaviinien myynti 4 prosenttia ja kuohuviinien noin 6 prosenttia. Roseeviinien myynti oli samaa tasoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Alkon mukaan suurin syy viinien myynnin selvään laskuun oli vuoden alussa viineille kohdistettu yli 10 prosentin veronkorotus. Viileä alkuvuosi nosti punaviinien kysyntää suhteessa valkoviineihin, mutta veronkorotukset painoivat koko kategorian myyntiä.

Väkevien juomien ja erityisesti vodkien ja viinojen myynti laski myös.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Oluiden litramyynti kuitenkin kasvoi 45 prosenttia ja panimotuotteiden lähes 29 prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Myös alkoholittomien juomien suosio jatkui Alkon mukaan vahvana. Tammi–maaliskuun aikana niiden litramyynti kasvoi lähes 42 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Alkoholittomien osuus kokonaismyynnistä on kuitenkin edelleen maltillisesti alle kaksi prosenttia.