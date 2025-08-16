Alkon nimissä on tehty huijaussivusto

Verkkoon on tehty Alkon verkkokaupan huijaussivusto, jota mainostetaan sosiaalisessa mediassa, ja joka houkuttelee asiakkaita sivustolle huomattavilla alkoholin alennuksilla.

Huijaussivusto käyttää Alkon nimeä, ilmettä sekä tuotekuvia harhaanjohtavasti.

– Alkon verkkokaupan osoite on alko.fi, eikä verkkokaupasta ole muita selainosoitemuunnelmia. Alko ei myy alkoholia verkossa isoilla alennuksella – tämä on ensimmäinen varoitusmerkki tämän tyyppisille tarjouksille, tiedottaa Alko.

Näin tunnistat Alkon verkkokauppasivuston aitouden

• Osoiterivillä näkyvä verkkosivun osoite on varmin tapa tunnistaa aito sivusto. Aidon Alkon verkkosivuston tunnistaa osoitteesta alko.fi. Huijarit käyttävät usein osoitteita, jotka muistuttavat aitoja osoitteita, mutta sisältävät pieniä kirjoitusvirheitä tai lisäsanoja.

• Huijaussivustot tarjoavat tuotteita usein isoilla alennuksilla ja houkuttelevat näin asiakkaitaan. Alko ei myy alkoholia verkkokaupassaan isoilla alennuksilla. Huijaussivustot saattavat luvata tuotteille myös kotiinkuljetuksen, tämä ei ole Suomen alkoholilainsäädännön mukaan tällä hetkellä mahdollista.

• Jos olet epävarma Alkon verkkokaupan sivun aitoudesta, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme joko chatissa tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]