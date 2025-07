Alkon myynti laski kesäkuussa, paitsi näissä juomissa

Alkon kesäkuun myynti laski kymmenen prosenttia verrattuna viime vuoden kesäkuuhun.

Viinien myyntilitrat laskivat 12,5 prosenttia, panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) 2,6 prosenttia ja väkevien 8,1 prosenttia. Alkoholittomien myynti kasvoi 29,1 prosenttia. Tammi-kesäkuun myynti laski 12 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan vuosipuoliskoon.

– Kesällä valkoviini on suosittu valinta sen raikkauden ja monipuolisuuden vuoksi. Tänä vuonna punaviinien myyntiä näin kesällä on varmasti vauhdittaneet viileähköt säät, kun taas valkoviinien ja roseiden kysyntä on laskenut. Alkoholittomissa asiakkaat ovat ilahduttavasti löytäneet meidät myös niiden ostopaikkana, kertoo palvelujohtaja Jari Hiekkataipale tiedotteessa.

Alkoholilain muutos 10. kesäkuuta 2024 on vaikuttanut Alkon myyntiin odotetusti. Heinäkuusta lähtien myyntiluvut ovat täysin vertailukelpoisia, kun alkoholilaki on ollut voimassa täydet kuukaudet heinäkuussa.

– Ruokakauppoja on 12 kertaa enemmän kuin meidän myymälöitämme, ja aukioloajat ovat 20 prosenttia laajemmat. Kaupat voivat myydä alkoholia myös sunnuntaisin. On selvää, että tämä heijastuu meidän myyntiimme.

Kesä on Alkolle vilkas myyntisesonki. Lomakausi näkyy kesäpaikkakuntien Alkojen myymälöissä – niin asiakasmäärien kuin myyntilitrojen kasvuna – kun suomalaiset mökkeilevät ja veneilevät.

Kesä tuo tavanomaista enemmän kävijöitä etenkin Varsinais-Suomen, Etelä-Savon sekä Päijät-Hämeen myymälöihin. Nauvon, Kustavin, Puumalan, Taalintehtaan, Sulkavan ja Padasjoen myymälöiden kesän asiakasmäärät ovat jopa 40–50 prosenttia koko vuoden asiakasmäärästä. Nauvossa asiakasmäärät kolminkertaistuvat, Padasjoella kaksinkertaistuvat.