Alkon hinnat nousevat – väkevän juoman hinnasta 66 prosenttia on veroa

Alko kertoo, että sen vähittäismyyntihinnat muuttuvat kaksi kertaa vuodessa. Syksyn hinnanmuutos nostaa tuotteiden hintoja keskimäärin 0,4 prosenttia. Osassa tuotteita hinta nousee, osassa laskee.

Suomen hallituksen suunnittelema veronkorotus muuttaisi Alkon tuotteiden hintoja todennäköisesti heti vuoden 2024 alusta.

Tavarantoimittajat voivat tehdä Alkossa myynnissä oleviin tuotteisiin hinnoittelumuutoksia kaksi kertaa vuodessa. Normaalisti nämä jaksovaihdokset ajoittuvat maalis- ja syyskuun loppuun. Tämän syksyn osalta uudet hinnat astuivat voimaan 26. syyskuuta ja hinnanmuutos on keskimäärin 0,4 prosenttia.

Panimotuotteiden hinnat nousevat keskimäärin 0,4 prosenttia, väkevien 0,7 prosenttia, kuohuviinien 0,9 prosenttia, punaviinien 0,2 prosenttia ja valkoviinien 0,3 prosenttia. Hinta nousee 1700 tuotteella ja laskee lähes 400 tuotteella.

– Hintojen nousu Alkossa on ollut hyvin maltillista. Tämän syksyn keskimääräinen tuotteen hinnannousu on 30 senttiä. Kevään hinnanmuutoksessa tuotteiden hinnat nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia, sanoo valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen tiedotteessa.

Viime vuonna Alkossa tuotteiden hintojen nousu oli keskimäärin 2,3 prosenttia kun yleinen inflaatio oli 7,1 prosenttia.

Veron osuus alkoholijuomissa merkittävä

Alkoholi aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia ja siksi sen verotus useissa maissa – Suomen lisäksi muun muassa Norjassa, Ruotsissa, Islannissa ja Brittein saarilla – on korkeaa. Alkoholiverolla ohjataan väestön alkoholin kulutusta, sillä tutkimusten mukaan hinta on saatavuuden lisäksi voimakkaimmin kulutukseen vaikuttava tekijä.

Väkevissä ja oluissa alkoholijuomavero määräytyy alkoholiprosentin mukaan eli mitä suurempi alkoholiprosentti tuotteella on, sitä suurempi on veron määrä. Viineissä alkoholijuomavero on sama kaikille saman pakkauskoon tuotteille alkoholiprosentista riippumatta.

Alkon myyntikate on keskimäärin 17 prosenttia tuotteen alkoholiverollisesta hinnasta.

– Tuotteiden hinnat ja hinnoittelu puhuttavat säännöllisesti. Siksi avaammekin tuotteiden hinnoittelun rakennetta Hinnan anatomia -kampanjalla, jossa avoimesti kerromme hinnoittelumme eri osa-alueet. Monelle on yllätys esimerkiksi se, että veron osuus juomien hinnoista on merkittävä. Veron osuus tuotteessa on ihan sama, myyjästä riippumatta, toteaa Koskinen.

– Esimerkiksi kymmenen euron viinipullosta 51 prosenttia, eli noin viisi euroa on veroa. Siitä Alkolle jää myyntikatetta noin 1,70 euroa. 30 euron väkevän (0,7 l, alkoholiprosentti 40) juoman hinnasta 66 prosenttia, eli lähes 20 euroa, on veroa. Alkolle siitä jää myyntikatetta 3,30 euroa.

Alkossa hinnat ovat kaikille ja kaikkialla Suomessa samat, niin myymälässä kuin verkossa.

– Hintakeskusteluissa viitataan usein siihen, että juomat ovat ulkomailta tilattaessa huomattavasti edukkaampia. Usein kuluttaja tullee huomanneeksi tilatessaan väkeviä tai viinejä etäostona ja maksaessaan niistä asiaan kuuluvat verot ja maksut, että ostokset tulevat kalliimmiksi kuin kotimaasta ostettuna, Koskinen sanoo.

Suomen hallitus suunnittelee alkoholijuomaveron korotusta vuoden vaihteeseen. Mahdolliset veronmuutokset näkyvät alkoholijuomien kuluttajahinnoissa täysimääräisinä.