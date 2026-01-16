Alkoholittoman oluen suosio nousee

Panimo ja virvoitusjuomateollisuusliitto kertoo, että alkoholittoman oluen myynti kasvoi viime vuonna peräti 10 prosenttia.

Kehitys heijastelee laajempaa eurooppalaista trendiä, jossa kuluttajat suosivat yhä useammin alkoholittomia vaihtoehtoja.

– Suomalaisen juomateollisuuden ja sen työpaikkojen näkökulmasta kulutustottumusten muuttuminen ei ole erityisen huolestuttavaa, valtaosa jäsenistämme valmistaa juomia useissa eri tuoteryhmissä. Tämä monipuolisuus on osaltaan pitänyt kokonaismyynnin vakaana ja turvannut kotimaisia työpaikkoja, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen tiedotteessa.

Liiton jäsenyritysten tuotteita myytiin yhteensä 846,1 miljoonaa litraa, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna.

Alkoholillisen oluen myynti laski 322,8 miljoonasta litrasta 313,4 miljoonaan litraan. Samaan aikaan suomalaiset kuitenkin ostavat enenevässä määrin juomansa ulkomailta. Viime vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana matkustajatuontina Suomeen kulkeutui peräti 30,3 miljoonaa litraa olutta.

Panimo ja virvoitusjuomateollisuusliitto arvioi, että alkoholiveron korotukset näkyvät matkustajatuonnissa.

– Alkoholijuomien kuluttaminen ei katoa veronkorotuksilla. Yleiseurooppalaisen kehityksen mukana suomalaiset kuluttavat vähemmän alkoholia. Samalla kulutus ohjautuu sinne, missä tuotteet ovat edullisempia. Veropolitiikalla on keskeinen rooli siinä, tapahtuuko tuotanto ja myynti Suomessa vai naapurimaissa, Pipinen sanoo.

– Huhtikuussa voimaan astuva virvoitusjuomien veronkorotus on suora kannustin hakea tulevaisuudessa myös alkoholittomat juomat rajan takaa. Alkoholiveroa korotettiin jo vuoden alusta.