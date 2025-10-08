”Alkoholin palveluiden päivittäminen nykyaikaan”

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin keskiviikkona hallituksen esitystä alkoholilain uudistamisesta. Uudistuksen myötä alkoholia voisi tilata ja toimittaa asiakkaille Alkosta sekä muun muassa vähittäismyyntiluvallisista kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista.

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta on tyytyväinen alkoholilakiin ehdotettuihin muutoksiin. Lakimuutos muun muassa mahdollistaa alkoholijuomien toimitukset suoraan asiakkaille.

– Hallitus uudistaa alkoholipolitiikkaa vastuullisesti yleiseurooppalaiseen suuntaan. Uusi alkoholilaki parantaa suomalaisten kuluttajien valinnanvapautta ja reilua kilpailua sekä vahvistaa kotimaisten alkoholituottajien kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia, Päivärinta sanoo tiedotteessa.

– Lakimuutos toteutetaan vastuullisesti. Alkoholijuomien toimitukset asiakkaille tulevat sääntelyn ja valvonnan piiriin. Toimitus edellyttää jatkossa toimituslupaa, toimituspassia ja ikärajavalvontaa. Viranomaisille annetaan madollisuus valvoa toimintaa koeostoilla.

– Alkoholijuomien toimituksia koskevat samat luovutuskiellot kuin vähittäismyyntiä ja anniskelua. Alkoholijuomia ei saa luovuttaa alaikäisille eikä vahvasti päihtyneille.

Kotimaan vähittäismyynnistä ja rajat ylittävästä etämyynnistä ostettuja alkoholijuomia saisi luovuttaa vastaanottajalle vain kello 9-21. Alkosta tilattuja juomia saisi kuitenkin luovuttaa vain Alkon aukioloaikojen mukaisesti.

– Myös väite siitä, että alkoholia voisi vain jättää kotiovelle tai toimittaa roboteilla, on virheellinen. Juomat luovutetaan aina henkilökohtaisesti vastaanottajalle, jonka on todistettava ikänsä. Tällä hetkellä ulkomailta tilattujen alkoholijuomien toimituksia ei säännellä tai valvota, Susanne Päivärinta sanoo.

Alkoholijuomia ei saisi toimittaa esimerkiksi terveydenhuollon yksiköihin, päiväkoteihin, peruskouluihin tai leikkikentille. Toimituskielto koskisi myös ravintoloita, muita anniskelualueita ja yleisötilaisuuksia. Luovutuskieltojen rikkominen voisi johtaa luvan menettämiseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Päivärinta muistuttaa, että esityksessä on arvioitu, että suurin osa alkoholista ostetaan jatkossakin myymälöistä. Toimituksilla on vaikutusta vain pieneen osaan alkoholijuomien kulutuksesta.

– On tärkeää ymmärtää, että kyse ei ole alkoholin saatavuuden hallitsemattomasta laajentamisesta, vaan palveluiden päivittämisestä nykyaikaan. Samalla tuomme sääntelyn ja valvonnan piiriin rajat ylittävän etämyynnin kautta tilattujen alkoholijuomien toimitukset.