Alkoholin myynti kaupoissa laski sääntelyn purusta huolimatta – ”suunta on oikea”

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan alkoholin myyntiin tehdyt muutokset ovat viemässä suomalaista alkoholipolitiikkaan oikeaan suuntaan.

Päivittäistavarakaupan tilastojen mukaan alkoholijuomien myynnin arvo laski jälleen vuodentakaiseen verrattuna. Huhti-kesäkuussa myynnin arvo laski edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 prosenttia.

– Hienoa, vastuullinen alkoholipolitiikka toimii, Heinonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Alkoholilain viimeisimmät muutokset astuivat voimaan viime vuoden kesäkuussa. Korkeintaan 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholituotteita saa nyt myydä päivittäistavarakaupoissa. Esimerkiksi miedot viinit ja vahvat oluet ovat nyt kauppojen hyllyillä.

Suunnitteilla olevat uudet muutokset sallisivat alkoholin kotiinkuljetuksen ja väkevien juomien ostamisen ulkomailta.

Heinosen mukaan tiedot alkoholimyynnin laskusta kertovat politiikan onnistumisesta.

– Vaikea ymmärtää, että osa vastustaa edelleen uudistuksia, joita tehty ja suunnitellaan. Suunta on oikea, hän kirjoittaa.

Myös Alkon heinäkuun litramyynti laski vuoden takaiseen verrattuna. Muutos oli 2,5 prosenttia. Viinien myyntilitrat laskivat viisi prosenttia ja väkevien juomien 8,2 prosenttia. Nousua oli erityisesti alkoholittomissa juomissa, joiden myynti Alkossa kasvoi 65,1 prosenttia.