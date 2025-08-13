Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Viinejä hyllyssä S-Marketissa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Alkoholin myynti kaupoissa laski sääntelyn purusta huolimatta – ”suunta on oikea”

  • Julkaistu 13.08.2025 | 09:16
  • Päivitetty 13.08.2025 | 09:44
  • Alkoholi
Timo Heinosen mukaan uudistusten vastustusta on vaikea ymmärtää.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan alkoholin myyntiin tehdyt muutokset ovat viemässä suomalaista alkoholipolitiikkaan oikeaan suuntaan.

Päivittäistavarakaupan tilastojen mukaan alkoholijuomien myynnin arvo laski jälleen vuodentakaiseen verrattuna. Huhti-kesäkuussa myynnin arvo laski edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 prosenttia.

– Hienoa, vastuullinen alkoholipolitiikka toimii, Heinonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Alkoholilain viimeisimmät muutokset astuivat voimaan viime vuoden kesäkuussa. Korkeintaan 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholituotteita saa nyt myydä päivittäistavarakaupoissa. Esimerkiksi miedot viinit ja vahvat oluet ovat nyt kauppojen hyllyillä.

Suunnitteilla olevat uudet muutokset sallisivat alkoholin kotiinkuljetuksen ja väkevien juomien ostamisen ulkomailta.

Heinosen mukaan tiedot alkoholimyynnin laskusta kertovat politiikan onnistumisesta.

– Vaikea ymmärtää, että osa vastustaa edelleen uudistuksia, joita tehty ja suunnitellaan. Suunta on oikea, hän kirjoittaa.

Myös Alkon heinäkuun litramyynti laski vuoden takaiseen verrattuna. Muutos oli 2,5 prosenttia. Viinien myyntilitrat laskivat viisi prosenttia ja väkevien juomien 8,2 prosenttia. Nousua oli erityisesti alkoholittomissa juomissa, joiden myynti Alkossa kasvoi 65,1 prosenttia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)