Alkoholin kotiinkuljetukseen vaaditaan pelisääntöjä

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ja Päivittäistavarakauppa kannattavat hallituksen esitystä alkoholijuomien verkkokaupasta ja kotiinkuljetuksesta. Liitot esittävät kuitenkin huolensa alkoholijuomien kotiinkuljetuksen tasavertaisuudesta kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kesken.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esityksen alkoholin kotiinkuljetuksesta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa alkoholin verkkokauppa Alkolle ja muille kotimaisille vähittäismyyntiluvan haltijoille, kuten panimoille, ravintoloille ja kaupoille, kuitenkin ikärajavalvonta turvaten.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vähittäismyyntiluvan ja anniskelumyyntiluvan lisäksi uusi alkoholijuomien toimituslupa. Juomien luovuttaminen olisi sallittua vain kello 9–21 kuten ulosmyynti nykyisinkin. Lisäksi alkoholijuoman ostaja ja vastaanottaja olisivat velvollisia todistamaan ikänsä joka kerta alkoholia ostaessaan ja vastaanottaessaan.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ja Päivittäistavarakauppa pitävät hyvänä, että alkoholin kotiinkuljetus tullaan sallimaan ja toimituksissa vaaditaan vastuullisuutta. Kilpailutilanne on silti jatkossakin epäreilu kotimaiselle juoma-alalle, ellei ulkomaisilla toimijoilla ole samoja vaatimuksia kuin kotimaisilla toimijoilla.

– Suomessa toimivilla kaupoilla on vankka kokemus vastuullisesta ikärajavalvonnasta. Kauppa tarkastaa alkoholijuomia ostavan asiakkaan iän aina, jos asiakas vaikuttaa alle 30-vuotiaalta. Ikärajavalvontaan on koulutettu noin 300 000 kassatyöntekijää, ja ikärajavalvonnan tasoa seurataan säännöllisesti ostokokeilla. Ikärajavalvonta on kaupalle kunnia-asia ja siksi kauppa on mielellään mukana kehittämässä myös toimituslupavaatimuksia, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen tiedotteessa.

Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kilpailu edellyttäisi liittojen mukaan lisäksi, että kaikissa alkoholikuljetuksissa tulisi varmistaa, että laissa määrätyt verot on maksettu tai tulevat maksetuiksi.

– Verojen keräämisen myös ulkomaisilta yrityksiltä tulee olla tehokasta, eikä perustua vain satunnaisiin tarkastuksiin. Ulkomailta tilaaminen tulee edulliseksi ja valtiolta jää verotuloja saamatta, ellei valvonta toimi, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Katriina Jaakkola.