Alkoholi on politiikan Ironman-kisa

Miedot viinit saapuivat ruokakauppoihin vuosi sitten. Suomalainen yhteiskunta on edelleenkin pystyssä ja kansa tolpillaan. Kauppaketjuistakin tiedetään kertoa, että miedot viinit ovat löytäneet paikkansa asiakkaiden ruokakoreista. Uudistusta voikin pitää onnistuneena. Hallituksen tavoitteena oli uudistaa Suomen alkoholipolitiikkaa järkevästi, eikä tavoite ei ole vuoden aikana muuttunut.

Hallitus otti alkoholilain uudistamisessa aikalisän joulukuussa ja veti viimeisimmän esityksensä pois käsittelystä. Lakiesityksen ytimessä on edelleenkin alkoholijuomien toimittamisen salliminen sekä alkoholituotteiden eurooppalaisen etämyynnin esteiden poistaminen. Euroopan unionin komission huomautukset syrjivästä lainsäädännöstä vakavasti. Alkoholin toimittaminen kotimaassa olisi luvanvaraista ja monin tavoin valvottua. Uusi lakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle kesäkuun 13. päivä reilun puolen vuoden lisävalmistelun jälkeen.

Alkoholituotteiden mainonnan pelisäännöt muuttuvat. Huomiota on myös kiinnitetty siihen, miten alkoholituotteita saa mainostaa. Kotimaiset valmistajat saisivat mainostaa tuotteitaan digitaalisilla kanavilla, mutta samalla mainonta suoratoistopalveluissa ja vaikuttajamarkkinointi kiellettäisiin.

Mainonnan yksityiskohtien sorvaaminen on vaatinut tasapainoilua kaupallisten näkökulmien ja alaikäisten suojaamisen välillä. Nykymuotoisen sosiaalisen median algoritmi voi ohjata alkoholia sisältäviä mainoksia alaikäisten nähtäville. Kotimaisten laatutuotteiden myynti ulkomaille on puolestaan vaikeaa, jos vientiä edistävää mainontaa ei saa tehdä. Esityksen rajauksilla kohdennetaan mainonta aikuisille.

Uudistuksessa siis huomioidaan nykyajan tarpeet. Alkoholin aiheuttamat ongelmat otetaan edelleenkin vakavasti, vaikka käyttö onkin vähentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2024 alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt 17 prosenttia. Suomessa onkin kuljettu jo lähes vuosikymmenen ajan kohti eurooppalaista alkoholikulttuuria.

Vaikka lakiesitys on viivästynyt aiemmin suunnitellusta, ei tehty työ ole valunut hukkaan. Esityksestä lausuneiden perustuslaki- ja talousvaliokunnan lausunnot on huomioitu esityksen muutoksissa. Esimerkiksi alkoholin toimittamisen kankeimpia rajoituksia on poistettu.

Alkoholipolitiikan uudistukset eivät jää tähän. Harras toiveeni on, että myös pientuottajien ulosmyyntioikeus etenisi syksyn aikana. Tälläkin hetkellä monessa pienessä pitäjässä lisämyynnit jäävät tekemättä kieltolaista inspiroituneen nykylainsäädännön vuoksi. Mahdollisuus ulosmyyntiin olisi piristysruiske maakunnissa sijaitseville tislaamoille ja pienpanimoille.

Kirjoitin vuosi sitten, kuinka suomalainen alkoholipolitiikka on poliittinen triathlon erilaisine suorituksineen. Alkoholilain uudistusten eteneminen juonenkäänteinen korostaa tätä. Toki välillä itse kukin alkaa miettiä, että olisikohan lopulta kuitenkin kyse politiikan Ironman-kisasta.