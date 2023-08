Alexander Stubbin mukaan Venäjän johto on ”brutaali, kyyninen, raaka”

Kokoomuksen tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb kertoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Shown presidenttitentissä, että hän tapasi aikanaan ohimennen Venäjän palkka-armeija Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin. Hänen on kerrottu nyt kuolleen lento-onnettomuudessa.

Stubb kehottaa olemaan varovainen, koska emme tiedä tarkkaan, mitä turmassa on tapahtunut.

– Mutta kyllähän tästä tietysti voi jo vahvistaa tai vetää sen johtopäätöksen, että Venäjän valtion johto tällä hetkellä on brutaali. Se on kyyninen. Ja se on raaka, Alexander Stubb sanoo.

– Ei ole minkäänlaisia rajoja sille, mitä Vladimir Putinin hallinto pystyy tai haluaa tehdä. Ehkä meidän Suomessa pitää lopettaa se illuusio, että Venäjän eliitti jotenkin kääntyisi Putinia vastaan. Ei käänny. Koska ei oikeastaan ole vaihtoehtoa.

Stubbin mukaan paras hänen kuulemansa kuvailu on, että eliitistä suurin osa istuu nyt uppoavassa sukellusveneessä ja luukun avaamista yrittäville käy kuten Prigozhinille.

Alexander Stubb tapasi aikanaan Jevgeni Prigozhinin – tietämättään. Stubb kertoo olleensa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa Siperiassa avaamassa Fortumin voimalaa 2014.

– Kun mentiin illallispöytään siinä keskiyön kieppeillä, niin olihan siellä ruokaa tarjoilemassa kyseinen ”Putinin kokki”, eli Prigozhin. Mutta kaipa meille sitten ihan hyvin siinä loppupeleissä kävi, tässä ollaan.

Stubb muistaa jonkinlaisen muistikuvansa ”vähän rajun näköisestä henkilöstä, mikäs tarjoilija tämä on”, joka toi ruoan.

Alexander Stubbilta kysytään Sanna Ukkola Showssa, millainen on pitkään ulkomailla ollut ”uusi Stubb”.

– En tiedä onko se niin uusi… mutta tietty varmaan 7-8 vuotta vanhempi kuin silloin kun politiikasta lähdin. Ehkä vähän kokeneempikin, Alexander Stubb arvelee.

– Ehkä elämään on tullut enemmän perspektiiviä, ja rauhallisuutta, ja muutama ryppy lisää.