”Alexander Stubbin asemat vain vahvistuvat”

Suomi saa Alexander Stubbista parhaan mahdollisen presidentin uuteen aikaan, kansanedustaja ja kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto sanoo Verkkouutisille.

– Tämä oli itsellenikin ensimmäinen kerta äänestää jotakuta muuta presidentiksi kuin Sauli Niinistöä.

Heikki Autton mukaan Stubb on hyvä valinta ”Nato-Suomen presidentiksi”.

Alexander Stubb oli yhdeksältä illalla julkaistun Ylen ennusteen mukaan voittamassa presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen 27,3 prosentin kannatuksella. Toiselle kierrokselle Stubbin kanssa olisi menossa Pekka Haavisto 25,8 prosentin tuloksella.

Heikki Auttosta vaalitulos näyttäisi heijastelevan myös kansalaisten arvomaailmaa.

– Suomessa oikeisto- ja vasemmistojako menee suunnilleen 65 ja 35 [prosentissa] tällä hetkellä ja uskon, että sitä seurataan myös toisella kierroksella.

Autto uskoo Alexander Stubbin asemien ehdottomasti vain vahvistuvan.

– Alex on laajasti vakuuttanut suomalaiset. Hänen ulkopoliittinen osaamisensa, pitkä kokemuksensa ja toisaalta se, miten hän pystyy Suomea maailmalla edustamaan, on vakuuttanut äänestäjät siitä, että hän on tällä kertaa paras valinta.