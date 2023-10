Alexander Stubb Wall Street Journalissa: Näemme maailman järjestyksen muuttuvan

Amerikkalainen Wall Street Journal on julkaissut laajan artikkelin otsikolla Miten Israelin ja Hamasin sota kallistaa kansainvälistä voimatasapainoa Venäjän ja Kiinan suuntaan.

Yksi haastatelluista on EU-professori, presidenttiehdokas ja entinen pää- ja ulkoministeri Alexander Stubb.

WSJ toteaa Kiinan, Venäjän ja Iranin pitkään tavoitelleen USA:n tukeman kansainvälisesti järjestelmän heikentämistä ja ottavan nyt hyötyä Amerikan hämmingistä.

– Se mitä näemme on osa muuttuvaa ja liikkuvaa maailman järjestystä, Alexander Stubb sanoo WSJ:lle.

– Kun USA jättää voimatyhjiöitä, joku tulee täyttämään noita tyhjiöitä.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis sanoo WSJ:ssa, että kaikki konfliktit jotka vievät huomiota pois Ukrainasta toimivat suuresti Venäjän hyväksi.

My comments in the ⁦@WSJ⁩

How the Israel-Hamas War Is Tilting the Global Power Balance in Favor of Russia, China – WSJ https://t.co/Lo0ZN5rVQ8

— Alexander Stubb (@alexstubb) October 17, 2023