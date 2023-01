Alexander Stubb: Venäjä kääntää säännöllisin väliajoin aikaa taaksepäin

Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb pohtii Venäjää twitterissä.

– Venäjän johtajilla on taipumus säännöllisin väliajoin kääntää aikaa taaksepäin, Alexander Stubb kirjoittaa.

Hänen mukaansa kysymys on itse aiheutetusta ongelmasta ”melko lailla joka kerta”.

– Historia ei toista itseään, ei ainakaan Venäjän kohdalla. Surullinen todellisuus.

– Yhteistyön ovi oli avoin 30 vuoden ajan ja nyt suljettuna toiset…?, hän kysyy.

Russian leaders have a tendency to turn back time at regular intervals. Self-inflicted, pretty much everytime.

History does repet itself, at least with Russia. Sad reality. The door of cooperation was open for 30 years and now shut again for another…?

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 3, 2023