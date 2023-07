Alexander Stubb: Varusmiespalvelus on liima, joka pitää yhteiskunnan koossa

Suomen entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb kertoo vierailleensa varusmiespalvelustaan suorittavan poikansa luona sunnuntaina ja olevansa hänestä ylpeä.

– Se (varusmiespalvelus) on liima, joka pitää suomalaisen yhteiskunnan koossa. Se tuo ihmiset samalle viivalle. Se luo yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä velvollisuudentuntoa. Asiat ovat todella muuttuneet sen jälkeen, kun minä suoritin asepalveluksen 1988-89, hän toteaa Twitterissä viitaten uuteen Nato-aikaan.

Noin 11 600 uutta alokasta aloitti varusmiespalveluksensa viime viikon maanantaina. Uusista alokkaista suurin osa eli noin 9 000 palvelee Maavoimien, 1 500 Merivoimien ja 760 Ilmavoimien joukko-osastoissa. Rajavartiolaitos ottaa vastaan 340 alokasta. Naisia palveluksen aloittavista on yli 700.

– Kyseessä on ensimmäinen alokaserä, joka aloittaa palveluksensa Suomen ollessa puolustusliitto Naton jäsen, kertoi Pääesikunnan koulutuspäällikkö, eversti Kari Pietiläinen tiedotteessa.

Pietiläisen mukaan aktiivinen kansainvälinen harjoitustoiminta näkyy uuden varusmiesten saapumiserän koulutuksessa.

– Varusmiehet tapaavat usein liittolaisiamme harjoituksissa, hän mainitsi.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kirjoitti viestin asiaan liittyen viikko sitten. Hänen mukaansa nyt alkaa tärkeä aikakausi, kun ensimmäiset Nato-ajan alokkaat aloittivat varusmiespalveluksen.

– 11 600 naista ja miestä osoittavat, että suomalaiset pitävät huolta omasta turvallisuudestaan myös Nato-jäsenenä, hän sanoi Twitterissä.

Häkkänen muistutti, että ”turvallisuutemme perusta on edelleen koko kansan tahto ja kyky puolustaa hyvää kotimaata”.

– Emme ulkoista vastuuta toisille – siinä on painava viesti Nato-pöydissä. Siksi jokaiselle naiselle ja miehelle arvostus asepalveluksen suorittamisesta.

Proud moment. Visited my son today. He is doing his obligatory military service. A glue that keeps Finnish society together. A great leveller. A feeling of unity and community. A sense of duty. Things sure have changed since I served in 1988-89. @Puolustusvoimat #asento

