Alexander Stubb TV4:lle: Toisten näkemyksiä kohtaan on annettava enemmän empatiaa

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb oli lauantaina aamulla Ruotsin TV4:n haastattelussa. Stubb puhuu tästä avautuvan reilun kahdeksanminuuttisen haastattelun lopussa kasvavista mielipide-eroista ja polarisaatiosta, eli me vastaan ne -ajattelusta.

– Se on monimutkainen ongelma. Luulen että pohjalla on se, että olemme jollain tavoin luopuneet ideologisesta politiikasta, kuten vasemmisto vastaan oikeisto tai sosialistit vastaan kapitalistit. Olemme siirtyneet enemmän identiteettiin perustuvaan politiikkaan, jossa on lokalisteja tai globalisteja, maahanmuuttajia tai jossain maassa syntyneitä…, Alexander Stubb listaa erilaisia suuria identiteettikeskusteluja.

– Ongelma on siinä, että voit aina tehdä ideologiaan perustavan kompromissin, mutta on hyvin vaikeaa tehdä kompromissia perustuen identiteettiisi. Silloinhan pitää periaatteessa tehdä kompromissi omasta itsestä.

Alexander Stubbin mukaan USA on tänään hyvin polarisoitunut yhteiskunta. Suomen ja Ruotsin pitäisi hänen mielestään välttää tälle tielle lähtemistä.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa siihen. Yhtenäinen maa – erityisesti kun on ulkoinen uhka kuten esimerkiksi Venäjä – on hyvin tärkeää. Meidän pitää oppia Ruotsista, USA:sta, ja välttää virheet joita matkan varrella on tehty. Nämä eivät ole helppoja asioita, todella vaikeita itse asiassa.

Stubb toivoisi avuksi keskustelua suurista asioista, kuten miten katsotaan että ideologioiden pohjalta voi parantaa tai huonontaa maailmaa.

– Ja debatoida siitä. Ei niinkään siitä jos olen syntynyt muussa maassa kuin Suomessa, jos olen nuorempi tai vanhempi, jos olen nationalisti tai globalisti, ja minulla on eri näkökulma tähän. Meidän pitäisi sietää toistemme mielipiteitä toisella tavalla, Stubb kuvailee.

– Pitää kuunnella, pitää keskustella, koska on aina paljon helpompaa kertoa mielipide kuin olla empaattinen. Haluaisin enemmän empatiaa, ja rauhallisemman keskustelun kuin mitä meillä nyt on yhteiskunnassa.