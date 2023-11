Alexander Stubb: Tätä kaikkea Suomi tuo Natolle

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb on kirjoittanut someen viiden viestin ketjun aiheesta ”mitä Suomi antaa Natolle”. Hänen mukaansa moni on kysynyt aiheesta.

Stubb toteaa yhteen vetäväksi ja yksinkertaistavaksi sanomassaan englanninkielisessä ketjussa, että uusimman Nato-jäsenen tulosta hyötyvät kaikki osapuolet.

– Lähtöpointti on selvä – Suomen (ja pian Ruotsin) jäsenyys on kaikin puolin win-win -asetelma, Alexander Stubb aloittaa.

Hän jakaa asian kykyihin, maantieteeseen, teknologiaan, luotettavuuteen ja vielä yhteensopivuuteen.

Suomella on 62 F-18-hävittäjää ja pian 64 F-35-hävittäjää, 240 taistelupanssarivaunua ja tuhat panssaroitua ajoneuvoa sekä ohjuksia, tykistöä, rynnäkkökivääreitä ja niin edelleen.

Suomella on Stubbin mukaan 900 000 reserviläistä, joista 280 000 sodan ajan vahvuudessa. Vahvan tahdon puolustaa maata ilmoittaa yli 80 prosenttia suomalaisista.

– Toiseksi, maantiede. Meillä on varpaat Itämeressä ja pää arktisella alueella. Raja – 1340 kilometriä Venäjän kanssa – ei riskiä – mahdollinen ikkuna. Pohjoismainen valtio, liberaali demokratia, EU:n ja euron jäsenvaltio, Stubb luettelee.

Teknologian alalla Stubb mainitsee noin kaksi kolmasosaa Kiinan ulkopuolisesta maailman 5G:stä, Nokian ja Ericssonin. Hän toteaa myös huipputeknologisen 6G-kehityksen ja huippuluokan kyber- ja hybridkyvyt.

– Neljäntenä luotettavuus. Me emme provosoi, me olemme ennustettavia. Me lisäämme turvallisuutta ja vakautta. Me ymmärrämme kollektiivisen vastuumme Natossa, Alexander Stubb toteaa.

”Bonuksena” hän mainitsee sataprosenttisen Nato-yhteensopivuuden, historian nopeimman liittymisen ja vakaat kahden prosentin puolustusmenot bruttokansantuotteesta.

Many have asked what Finland brings to @NATO.

Here is a short four point thread summarising and simplifying the value added of the newest member of the alliance.

The starting point is clear – Finnish (and soon Swedish) membership is a win-win proposition all around.

1/5

— Alexander Stubb (@alexstubb) April 8, 2023