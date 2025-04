Alexander Stubb: Suomi tulee aina olemaan vastuullinen toimija

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi Suomen hallituksen tänään tekemää kahta merkittävää päätöstä.

Stubb toteaa, että linjaukset heijastavat muuttunutta turvallisuustilannetta.

Suomen puolustusmenoja kasvatetaan kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä.

Lisäksi käynnistetään prosessi henkilömiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi.

– Päätös perustuu perusteelliseen arvioon, jonka ovat tehneet asiaan liittyvät ministeriöt sekä Puolustusvoimat, Stubb toteaa X:ssä.

– Suomi on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiinsa vastuullisessa miinojen käytössä.

– Suomi tulee aina olemaan vastuullinen toimija, varmistaessaan turvallisuuttaan ja puolustustaan, Stubb sanoo.

