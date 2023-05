Alexander Stubb: Rene Faselilla on ukrainalaisten verta käsissään

Suomen entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb arvostelee Twitterissä kovin sanoin Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n ex-puheenjohtaja René Faselia.

– René Fasel on jääkiekon Gerhard Schröder, Stubb sanoo viitaten Saksan entiseen liittokansleriin, joka on läheisissä väleissä Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Hän (Fasel) saa taloudellista hyötyä sotarikolliselta Putinin muodossa. Tämä on häpeä jääkiekkoperheelle. Faselille pitäisi antaa porttikielto tähän urheiluun. Hänellä on ukrainalaisten verta käsissään, Stubb toteaa.

Hän jakanut Twitter-tilillään Iltalehden uutisen, jonka mukaan Putinin kaveri Faselin olin- ja asuinpaikasta ei ole tällä hetkellä mitään tietoa. Asian vahvistavat sekä sveitsiläis- että suomalaistiedot. Faselilla sanotaan olevan asunto Moskovassa, ja hänen kerrotaan viettäneen aikaa Sotšissa.

Fasel toimi IIHF:n puheenjohtajana vuosina 1994–2021. Hänet nimitettiin vuonna 2021 liiton kunniapuheenjohtajaksi, ja hänellä on tuo titteli tiettävästi yhä.

Venäjän kansalaisuuden omaava Fasel tunnetaan Venäjä-myönteisyydestään ja läheisestä suhteestaan Putiniin.

René Fasel is the Gerhard Schröder of ice-hockey. He is getting financial benefit from a war criminal in the form if Putin. A discrace for the ice-hockey family. Fasel should be banned from the sport. Has Ukrainian blood on his hands. ⁦@IIHFHockey⁩ https://t.co/kdgcJM481F

— Alexander Stubb (@alexstubb) May 15, 2023