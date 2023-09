Alexander Stubb Radio Voimalle: Ei kannata vetää ykköstreenejä tässä vaiheessa

Kokoomuksen tuleva presidenttiehdokas professori Alexander Stubb kiersi lauantaina Hämeessä muun muassa Hartolan markkinoilla, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Paikallisen Radio Voiman haastattelussa Stubb totesi näkevänsä vaalikampanjan kestävyyssuorituksena.

– Ensin pitää rakentaa peruskunto. Kampanja menee oikeastaan viidessä vaiheessa. Ensin oli avausviikko, nyt mennään tästä kohti meidän puoluekokousta jossa pitäisi tehdä virallinen päätös 28.10, Stubb linjaili.

– Ei kannata vetää ykköstreenejä tässä vaiheessa. Nyt rakennetaan rauhassa ja maltilla. Hyvinhän tämä on lähtenyt liikkeelle. Mutta matka on pitkä. Politiikassa viikko on pitkä aika ja viisi kuukautta on ikuisuus.

Stubb veikkaa tulossa olevan ”asiantuntevat vaalit”.

– Meitä kaikkia yhdistää ulkoinen uhka, joka on Venäjä. Silloin kun on tällainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen uhka, meillä ei ole varaa häröillä suuntaan tai toiseen.

EU-professori kiertää nyt kaikki Suomen vaalipiirit. Puoluekokouksen jälkeen alkaa kampanjan ”perusvaihe”, jonka jälkeen joulutauko, intensiivivaihe ja ”jos onni käy, niin ollaan sitten toisella kierroksella ja se on sitten loppukiri”.

Etelä-Suomen Sanomat kysyi Alexander Stubbilta, miten hän aikoo profiloitua muiden presidenttiehdokkaiden joukossa. Stubb vastasi aikovansa ennen kaikkea pysytellä ajan hermolla.

– Jokainen (ehdokkaista) tuo esiin omaa persoonaansa. Suosio ei kuitenkaan ole tärkeintä, vaan se, miten presidentti hoitaa työnsä, Alexander Stubb sanoi ESS:lle.

– Pidän tärkeänä työnjakoa, jossa hallitus hoitaa oman työnsä ja presidentti omansa Suomen ulkopolitiikan johtajana ja puolustusvoimien ylipäällikkönä. Presidentti voi kuitenkin toimia arvojohtajana ja keskustelujen herättäjänä.

Stubb jää vaalikampanjan ajaksi virkavapaalle Firenzen EU-yliopiston professorin virastaan. Ehdokkuuden ohella hän valmistelee vaalien jälkeen ilmestyvää kirjaa, joka käsittelee uutta maailmanjärjestystä.

– Elämme parhaillaan epävarmuuden ja rauhattomuuden aikaa. Euroopan unionin ajatuksena oli pitkään, että maailmassa on tiettyjä instrumentteja, kuten keskinäinen riippuvuus, energia, teknologia, informaatio, valuutta ja kilpailupolitiikka.

– Näiden instrumenttien piti yhdistää Euroopan maita, mutta Ukrainan sodan myötä olemme huomanneet, että samoja instrumentteja voidaan käyttää myös sodan välikappaleina. On myös hyvä tiedostaa, ettei talouspolitiikka toimi enää samalla tavalla kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, Stubb sanoi.