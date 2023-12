Alexander Stubb Raahen Seudulle: Suomesta on tullut yksi tärkeimmistä maista USA:lle

Pohjois-Pohjanmaalla torstaina kampanjoinut presidenttiehdokas Alexander Stubb pitää tuoretta DCA-sopimusta, eli USA:n kanssa solmittavaa Defence Cooperation Agreementia, tärkeänä. Raahen Seutu -lehden mukaan hänen tilaisuudessaan Raahessa Praatin tiloissa oli läsnä sata ihmistä.

– Tasavallan presidentti tulee toimeen Yhdysvaltojen presidentin kanssa, on se sitten Joe Biden tai joku hänen kaltaisensa, tai Donald Trump tai joku hänen kaltaisensa, Alexander Stubb sanoi Raahen Seudun mukaan.

– Suomella on kolme turvalukkoa, ja vahvempia saa hakea. Meillä on uskottava ja vahva oma puolustus osana liittokuntaa, toisena ovat Nato- ja EU-jäsenyydet, molemmat antavat turvatakuut.

– Ja kolmas on DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Se on hirveän tärkeä, Amerikka hakee strategisia kumppaneita, ja Suomesta on tullut yksi tärkeimmistä maista Yhdysvalloille. Tästä pidetään kiinni, Stubb toteaa.

Alexander Stubb vakuuttaa, ettei ole huolissaan Suomen turvallisuudesta.

– Peräänkuuluttaisin malttia, Suomella ei ole hätää.

Ylen keskiviikkona julkistaman gallupin mukaan Alexander Stubb on vaaleissa ykkössijalla ensimmäisen kierroksen 31 prosentin kannatuksella. Ehdokas suhtautuu tulokseen neutraalisti, mutta ”myöntää, että on kivempaa olla listan kärjessä kuin siellä toisessa päässä”.

– Tiimi ja kannattajat saavat gallupeista voimaa, itse pysyn rauhallisena. Kiva olla tässä tilanteessa, en sitä kiistä. Mutta kun on gallupkärki, tulee enemmän haastetta.