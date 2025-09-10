Alexander Stubb Puolan tapauksesta: Venäjä hakee rauhan sijasta eskalaatiota

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan venäläisten lennokkien tunkeutuminen alleviivaa sitä, miten vakava turvallisuustilanne on. Stubbin mukaan Venäjän toimia ei voi hyväksyä.
– Tämä on suora seuraus Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa ja sen lisääntyneistä iskuista miehittämättömillä järjestelmillä viime kuukausina. Venäjä on tästä vastuussa.
Stubb kertoo X:n päivityksessään, että tilanteesta keskustellaan Puolan ja muiden liittolaisten kanssa.
– Puolalla on meidän tukemme.
Alexander Stubbin mukaan Venäjä hakee rauhan sijasta eskalaatiota.
– Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista ja lisättävä Venäjään ja sen sotateollisuuteen kohdistuvaa painetta.
