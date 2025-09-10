Verkkouutiset

Puolan ilmavoimien F-16-hävittäjäkone. USAF photo by Tech. Sgt. Warren D. Spearman Jr.

Alexander Stubb Puolan tapauksesta: Venäjä hakee rauhan sijasta eskalaatiota

  • Julkaistu 10.09.2025 | 10:31
  • Päivitetty 10.09.2025 | 10:45
Tasavallan presidentin mukaan Puolaa tuetaan.
Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan venäläisten lennokkien tunkeutuminen alleviivaa sitä, miten vakava turvallisuustilanne on. Stubbin mukaan Venäjän toimia ei voi hyväksyä.

– Tämä on suora seuraus Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa ja sen lisääntyneistä iskuista miehittämättömillä järjestelmillä viime kuukausina. Venäjä on tästä vastuussa.

Stubb kertoo X:n päivityksessään, että tilanteesta keskustellaan Puolan ja muiden liittolaisten kanssa.

– Puolalla on meidän tukemme.

Alexander Stubbin mukaan Venäjä hakee rauhan sijasta eskalaatiota.

– Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista ja lisättävä Venäjään ja sen sotateollisuuteen kohdistuvaa painetta.

Uusimmat
