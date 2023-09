Alexander Stubb LK:lle: Presidentin tehtävään kuuluu maltti, harkinta ja empatia

Kokoomuksen tuleva presidenttiehdokas professori Alexander Stubb määrittelee, ettei presidentti voi asettua negatiivisen keskustelukulttuurin yläpuolelle, mutta ei myöskään osallistua sen lietsontaan.

– Presidentin tehtävään kuuluu maltti, harkinta ja myös empatia. Sen kylkeen tietty jämäkkyys, koska päätöksiä pitää tehdä, Alexander Stubb sanoo Lapin Kansan haastattelussa.

Stubb kiersi viikonvaihteessa Pohjois-Suomea. Rovaniemellä hän totesi, että Nato-jäsenyytemme on alueelle mahdollisuus kehittää huoltovarmuutta, tie- ja raideverkostoa ja energia- ja sähköverkkoja.

– Kokonaisuudessaan näen tässä potentiaalisen myönteisen lumipalloefektin. On tavallaan paradoksaalista, että tässä tullaan koko Suomen asuttamiseen, elinvoimaan ja kehitykseen turvallisuuden ja puolustuksen kautta.

– Täytyy muistaa, että me olemme aika tuore jäsenmaa, ja tilanne kehittyy koko ajan. Perusviestini on se, että alueen geopoliittinen merkitys on tällä hetkellä valtava, ja sitä kannattaa hyödyntää.

Stubbin mukaan ”olemme Natossa turvallisuuden tuottaja, emme sen kuluttaja. Me osallistumme kriisinhallintaan, rauhan ajan tehtäviin ja varaudumme kaikkeen”.

Venäjän siirtymistä ”näille nurkille” Stubb pitää erittäin epätodennäköisenä. Hänen mukaansa Suomen turvallisuus on taattu kolmella lukolla. Ne ovat uskottava itsenäinen puolustus, Naton ja EU:n jäsenyydet sekä tekeillä oleva kahdenvälinen DCA-sopimus USA:n kanssa.

– Unohtamatta Kiinaa, Intiaa ja Brasiliaa, jotka hakevat nyt uudistusta maailmanjärjestykseen. Tarvitaan presidentti, joka kykenee olemaan kuin kala vedessä kansainvälisissä piireissä. Että on verkostot, kielitaito ja kokemus.