Alexander Stubb Koillissanomille: Ehkä Venäjän kannattaisi miettiä, millä tavalla ilkeilee Nato-maalle

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubbilta kysytään Koillissanomien haastattelussa Natosta. Stubbin mukaan ”meidän pitää myös ymmärtää, että Suomi on Nato”.

– Meidän on luotava Nato-profiili, jossa meitä pidetään luotettavana toimijana, joka on turvallisuuden tuottaja ei turvallisuuden kuluttaja, Alexander Stubb sanoo Koillissanomille.

Stubb ei tekisi jyrkkää jaottelua sille, tulisiko Suomen Natossa kuulua Pohjoismaiseen viiteryhmään vai Venäjän rajamaiden viiteryhmään.

– En lähde jaottelemaan noin jyrkästi, mutta totean, että Suomi on Pohjoismaa. Se on meille hyvä viiteryhmä. Meidän jäsenprofiili tulee varmaan olemaan aika samantyyppinen kuin vaikkapa Norjalla. Pohjoismailla on yhteensä 250 hävittäjää ja pitkälti edistynyt puolustusyhteistyö ja nyt Naton piirissä myös suunnittelu.

– Ehkä Venäjän kannattaisi miettiä, millä tavalla ilkeilee ja ärsyttää Nato-maa Suomea. Olisiko järkevämpää Venäjänkin näkökulmasta jättää meidän häirintä vähemmälle, koska me kyllä sitten sopivalla tavalla reagoimme, kuten on nähty, Stubb toteaa Koillissanomien mukaan.

Alexander Stubb on pitänyt paljon esillä sisäisen kahtiajaon uhkaa Suomelle. Häneltä kysytään, kumpi on suurempi uhka: sisäinen kahtiajako vai Venäjä.

– Venäjä, Alexander Stubb vastaa.

Kysymyksen vaihtoehdot eivät hänen mukaansa kuitenkaan ole täysin verrannollisia, sillä ratkaisut molempien torjuntaan ovat hyvinkin erilaiset.

– Kahtiajakautumisen torjuminen on sitä, että keskustellaan, välitetään ja ymmärretään. Siihen ei ole mitään yksittäistä poppaskonstia.

– Meillä on Venäjän suhteen olemassa keinovalikoima, joka tällä hetkessä on käytössä. Se keinovalikoima on uskottava, vahva puolustus osana liittokuntaa ja se, että olemme EU:n ja Naton jäsenmaa. Osa keinovalikoimaa on myös Yhdysvaltain kanssa laadittava puolustusyhteistyösopimus.