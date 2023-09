Alexander Stubb Kainuun Sanomille: Suurin huoli on Suomen sisäinen jakautuminen

Presidenttiehdokas professori Alexander Stubb on kiertänyt viikonloppuna Pohjois-Suomea. Kajaanissa häntä haastatteli Kainuun Sanomat.

Stubbilta kysyttiin, miten hän näkee raja-alueyhteistyön tulevaisuuden.

– Haluan aina antaa toivoa, mutta kyllähän me ollaan nyt siinä kehitysvaiheessa, jossa Venäjä eristetään lännestä ja silloin raja muodostuu aika kovaksi. Sitten jonain päivänä, kun suhteet ehkä osittain normalisoituvat, on nimenomaan koulutus… ja tämän tyyppinen, joka on mahdollista, Alexander Stubb sanoi KS:lle.

Stubbin mukaan on ”äärettömän tärkeää”, että koko maa on asuttu ja elinkelpoinen.

– Koska nyt jos koskaan koko Suomen asuttaminen on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Se on aikaisemmin ollut tietenkin elinkeinopoliittinen ja elinvoimakysymys. Se tarkoittaa sitä, että tänne (Kainuuseen) tarvitaan infrastruktuuria, teitä, rautateitä, investointeja, Stubb vastasi.

– Sen takia olen sanonut, että meidän Nato-jäsenyys on oikeasti mahdollisuus enemmän kuin uhka myös tällä saralla. Se, että pidetään alue elinvoimaisena vaikkapa lisäämällä tänne Nato-joukkoja, ei ole mun mielestä ollenkaan huono asia.

Presidenttiehdokkaan mukaan ydinasekysymystä tullaan varmaan käsittelemään jossain vaiheessa.

– Me olemme sen verran tuore Nato-jäsenmaa, että tässä vaiheessa ei kannata rajata mitään ulkopuolelle. Tilanteet voivat tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa muuttua. Pidetään ydinaseoptio, hän suosittaa.

Alexander Stubbin mukaan ”meidän kannattaa elää sen realiteetin kanssa, että jännitteet lännen ja Venäjän välillä tulevat olemaan mukana kauan”.

– Kaveeraaminen Venäjän kanssa on tässä tilanteessa mahdotonta. Paras tuki, minkä me voimme tällä hetkellä antaa konfliktin loppuun saattamiseksi, on rahallinen ja aseellinen tuki ja tietysti poliittinen tuki (Ukrainalle).

– Itse olen puhunut paljon sen puolesta, että suurin huolenaihe ei ole Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, vaan suurempi huolenaihe on Suomen sisäinen jakautuminen. Jos me pystyisimme vaikka rakentamaan Sitran avustuksella jonkinnäköisen valtakunnallisen keskustelufoorumin, jossa käydään eri paikkakunnilla keskustelemassa vaikeistakin asioista, niin silloin presidentin pitää olla niissä läsnä ilman pönötystä.