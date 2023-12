Alexander Stubb: Itärajalle lähetetyillä on nämä kolme taustaa

Kokoomuksen presidenttiehdokasta Alexander Stubbia haastateltiin hänen tilaisuudessaan Uudenmaan kampanjakierroksella Helsingin Narinkkatorilla. Ensimmäinen kysymys koski itärajan siirtolaisia.

Venäjä ja Vladimir Putin aseellistivat ihmiset ja käyttivät heitä lähettämällä Suomeen jo 2015-16, Stubb muistutti. Tuolloin Suomella ei vielä hänen mukaansa ollut keinoja.

– Siirtolaisiahan lähetetään meidän rajallemme kolmea kautta. Ensimmäinen on Valko-Venäjän kautta, eli siirretään siellä olevia. Toinen ovat pitkäaikaisviisumilla Venäjällä asustavat, jotka siirretään rajalle. Viimeinen (ryhmä) on oikeastaan se kaikkien kyynisin: annetaan lyhyen ajan viisumi ja lennätetään Moskovaan Syyriasta, Etiopiasta, Irakista, ja siirretään sieltä rajalle, Alexander Stubb totesi.

– Olkaamme valmiita tämäntyyppiseen venäläisten hybridioperaatioon myös tulevaisuudessa. Valitettavasti.

Presidenttiehdokkaalta kysyttiin, millainen olisi yleinen Stubbin linja. Hän vastasi haluavansa ajaa ulkopolitiikkaa, jota kutsui ”arvopohjaiseksi realismiksi”.

– Se tarkoittaa, että pidämme kiinni perusarvoistamme, joihin me uskomme. Ihan lähtien liikkeelle ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista, vapaudesta, demokratiasta, tasa-arvosta, vähemmistöjen suojelusta. Länsimainen avoin yhteiskunta on se lähtökohta.

– Mutta samalla meillä pitää olla tämän arvopohjaisen idealismin lisäksi realismi. Eli ymmärtää, että maailma ei välttämättä ole sellainen, jossa kaikki haluavat olla meidän suomalaisten kaltaisia. Ja silloin meidän pitää toimia siltä pohjalta, Stubb määritteli.

Alexander Stubb kehui erinomaiseksi vain harvoin kuultua kysymystä siitä, pitääkö Venäjän välinpitämättömän suhtautumisen ihmisuhreihin muuttaa ajattelua meillä ja muualla Euroopassa. Hänen mukaansa olisi keskusteltava siitä, millainen on riittävä pidäke Venäjää vastaan.

– Meidän puolustusvoimammehan on viritetty sellaiseen tilanteeseen, jossa voimme käydä ikään kuin sissisotaa ylivoimaista vihollista vastaan viimeiseen mieheen saakka – mutta sillä perusolettamalla, että myös Venäjällä on ”viimeinen mies”. Mutta tällä hetkellähän näemme Ukrainassa, että Venäjälle ihmishengellä ei ole mitään merkitystä. Putin on ollut valmis tapattamaan 150 000 omaa sotilasta ja jatkamaan, Alexander Stubb sanoi.

– Se järjestelmä on kyyninen. Jotkut ovat kutsuneet sitä venäläiseksi äitiyspakkaukseksi: kun sotilas kuolee, on omaisten tulevaisuus turvattu aineellisesti. Se on tapa, jolla venäläinen äiti ja isä pidetään hiljaisena tässä tilanteessa. Jossain vaiheessa raja tulee vastaan. Mutta tätä meidän pitää miettiä.

Stubbin mukaan tasavallan presidentin tehtävä on pitää huolta siitä, että sodankäynnin eri osa-alueet ovat hallinnassamme, kun sodan luonne on ylipäätään muuttumassa.