Alexander Stubb isännöi huippukokousta Helsingissä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi JEF-maiden huippukokousta torstaina 26. maaliskuuta Helsingissä.

Presidentinlinnassa järjestettävään kokoukseen osallistuvat presidentti Stubbin lisäksi Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Latvian pääministeri Evika Siliņa, Viron pääministeri Kristen Michal, Islannin pääministeri Kristrún Frostadóttir ja Alankomaiden pääministeri Rob Jetten. Tanskan kuningaskunnan edustaja vahvistuu myöhemmin.

JEF-maiden edustajien lisäksi kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney.

Huippukokouksen keskustelut käydään Presidentinlinnassa kolmessa istunnossa, joissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle ja Euroopan yleinen turvallisuustilanne.

Päivän aikana valtion- ja hallitusten päämiehet vierailevat Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivassa, jossa he perehtyvät Rajavartiolaitoksen merelliseen toimintaan. Alus soveltuu ympärivuotiseen rajaturvallisuuden ylläpitoon, etsintä- ja meripelastustehtäviin, öljyntorjuntaan avomerellä sekä valvontaan merialueilla kaikissa Itämeren olosuhteissa.

Päivän ohjelma päättyy presidentti Stubbin isännöimään päivälliseen.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenkeskinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

Edellinen JEF-maiden huippukokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.