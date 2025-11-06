Alexander Stubb: Ilmastotoimia ja kasvua ei saa asettaa vastakkain

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmastotoimet ja talouskasvu kulkevat käsi kädessä.

Stubb korosti kolmea tekijää, joiden hän uskoo varmistavan COP30-ilmastokokouksen menestyksen.

– Ensiksikin meidän kaikkien on näytettävä esimerkkiä. COP-kokouksessa jokaisella YK:n ilmastosopimuksen osapuolella on yhtäläinen ääni, riippumatta sen koosta. Olemme kaikki myös yhteisesti vastuussa. Kyllä, suurimpien päästöjen aiheuttajien on näytettävä esimerkkiä päästöjen vähentämisessä. Ja niiden on tehtävä se nyt. Mutta myös meidän muiden on toimittava yhtä vastuullisesti, hän sanoi ilmastohuippukokouksessa Brasiliassa pitämässään puheessa torstaina.

– Emme voi enää vierittää syytä naapurin niskoille. Meidän on katsottava peiliin ja mietittävä, mitä me itse voimme tehdä. Nostalgia ei ole sen parempi kannustin kuin kyynisyys.

Stubbin mielestä irtautumista fossiilisista polttoaineista on toden teolla vauhditettava.

– Kaikkien, joilla on siihen mahdollisuus, on kiireisesti tarjottava tarvittavaa rahoitusta ja muuta tukea, jotta haavoittuvimmat maat voivat sopeutua muutokseen.

Hänen mukaansa esimerkillä johtaminen tarkoittaa myös sitä, että ilmastonmuutoksesta eniten kärsivät saavat äänensä kuuluviin.

– Haluan kiittää COP-puheenjohtajavaltiota Brasiliaa siitä, että se on tuonut esiin alkuperäiskansojen roolin ilmastotoimissa. Lisäksi haluan korostaa, kuinka tärkeää on, että COP hyväksyy kunnianhimoisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintaohjelman.

Toiseksi tieteen on annettava näyttää suuntaa.

– Vaikka täällä koolla olevat valtiot edustavat erilaisia intressejä, meitä yhdistää tavoite turvata elinkelpoinen planeetta tuleville sukupolville, Stubb totesi.

– Kukaan tässä salissa ei halua jättää lapsilleen ja lastenlapsilleen perinnöksi tuhoa. Meillä on parhaat tutkijat käytettävissämme, ja he ovat yksimielisiä siitä, että ilmastotoimien viivyttäminen johtaisi seurauksiin, jotka olisivat kaikille tuhoisia – joillekin jopa peruttamattomia.

Tekosyille ei Stubbin mukaan enää ole sijaa.

– Samalla meidän on tiedostettava, että ilmastosta levitetään yhä enemmän harhaanjohtavaa tietoa, jolla yritetään horjuttaa monenvälistä järjestelmää ja hidastaa puhdasta siirtymää.

– Kun joudumme tekemään vaikeita poliittisia valintoja, keskustelu on välttämätöntä, ja sen on oltava suoraa ja rehellistä. Ottaen huomioon yhteisen tavoitteemme, emme saa antaa periksi pyrkimyksille lietsoa vastakkainasettelua.

Kolmanneksi maiden on oltava rohkeita.

– Tarvitsemme kolme asiaa: sääntelyä, rahoitusta ja innovaatioita. Kaikkia kolmea. Ilmastokriisistä ei voi säännellä tai rahoittaa itseään ulos. Innovaatiot ovat avainasemassa, jotta ilmastonmuutos saadaan hallintaan, Stubb sanoi.

– Emme saa asettaa ilmastotoimia ja kasvua vastakkain. Ne ovat ystäviä. Ne kulkevat käsi kädessä. Meillä on lukuisia rohkaisevia esimerkkejä siitä, että talouskasvu on mahdollista ilman lisääntyneitä hiilipäästöjä. Meidän on investoitava puhtaisiin teknologioihin ja varmistettava, että ne ovat niiden saatavilla, jotka niitä eniten tarvitsevat. Investoinnit ilmastoon ovat tämän vuosisadan kasvu- ja hyvinvointisuunnitelma.

Vihreä siirtymä on tullut jäädäkseen

Alexander Stubbin mukaan COP-kokouksia ei pidä vähätellä.

– Vuonna 1992 edeltäjämme kokoontuivat Rio de Janeiroon YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssiin, joka oli käänteentekevä tapahtuma ja muutti maailmaa perinpohjaisesti.

– Kun me nyt kokoonnumme Belémissä, Amazonin alueella, voimme todeta, että vaikka edistyminen viimeisten 30 vuoden aikana on ollut ajoittain hidasta ja kivuliasta, YK:n ilmastosopimus ja Pariisin sopimus ovat olleet monenvälisen yhteistyön menestystarinoita.

Stubb totesi joidenkin kyynikoiden yrittävät vähätellä COP-kokouksia.

– Mutta me voimme edelleen todistaa, että he ovat väärässä. Edistys on nähtävissä.

Hän kertoi tuovansa mukanaan sekä hyviä että huonoja uutisia.

– Hyvä uutinen on, että kuten YK:n ilmastosopimuksen tuore raportti kertoo, maailmanlaajuiset päästökäyrät ovat viimein kääntymässä laskuun. Huono uutinen on se, että vaikka suunta on oikea, vauhti on aivan liian hidas.

– COP30 on ratkaisevan tärkeässä asemassa. Se, karkaako 1,5 asteen tavoite pysyvästi käsistämme, riippuu täällä ja nyt tehtävistä päätöksistä.

Stubbin mielestä COP30-ilmastokokouksen on lähetettävä selkeä viesti siitä, että vihreä siirtymä on tullut jäädäkseen ja että fossiilisilla polttoaineilla ei ole tulevaisuutta.

– Kymmenen vuotta Pariisin jälkeen meidän on varmistettava, että myös Belém muistetaan menestyksenä.

– Lopuksi haluaisin vielä mainita, että suomeksi on sanonta, jonka mukaan ”pessimisti ei pety”. Olen eri mieltä. Pessimisti ei koskaan tule ratkaisemaan ilmastokriisiä.