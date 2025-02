Alexander Stubb Gaza-kiistasta: Suomen tulokulma on hyvin selkeä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi valtiopäivien avajaisten yhteydessä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lausuntoja, joiden mukaan Yhdysvallat voisi ottaa Gazan kaistaleen haltuunsa. Trumpin mukaan alueen palestiinalaiset voisi asuttaa muualle.

– Suomen tulokulma on hyvinkin selkeä. Tuemme aina kansainvälistä oikeutta, ja näissä yksittäisissä kysymyksissä se perustuu kolmeen pilariin. Näistä ensimmäinen on itsenäisyys, toinen itsemääräämisoikeus ja kolmas alueellinen koskemattomuus, Alexander Stubb sanoi eduskunnassa.

– Suomi tukee kansainvälistä oikeutta, YK:ta ja kahden valtion mallia. Loppupeleissä ratkaisu Gazassa on osapuolten välillä solmittu sopimus. Eli Israelin ja Palestiinan, presidentti jatkoi.

Presidentiltä kysyttiin väitteestä, jonka mukaan Suomi olisi suomettumassa Yhdysvaltain suuntaan.

– Mielestäni Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain vertaaminen osoittaa tiettyä historiattomuutta. Täytyy muistaa, että Neuvostoliitto oli kommunistinen, autoritäärinen, totalitaarinen sortovaltio. Imperialistinen valtio, joka otti hoteisiinsa Keski- ja Itä-Euroopan. Neuvostoliitto oli valtio, jota vastaan Suomi taisteli talvi- ja jatkosodassa, ja jonka seurauksena menetimme kymmenen prosenttia maa-alueestamme ja de facto itsemääräämisoikeutemme, Alexander Stubb totesi.

– Mutta hyvänä pidän sitä, että Suomi ei ole enää suomettunut, ja tämänkaltaisia kysymyksiä saa esittää.

Tasavallan presidentin mukaan lähtökohtana on, että Suomen liittolaiset ovat Natossa ja Euroopan unionissa. Diplomatiaa voi toisaalta käydä sekä julkisuudessa että taustalla, kuten Tanska Grönlanti-kiistan suhteen.

– Yhdysvaltain linja on muuttunut. He eivät tukeudu samalla tavalla monenkeskiseen yhteistyöhön, jota me toivoisimme. Koska me uskomme kansainvälisiin instituutioihin sekä sääntö- ja normipohjaiseen järjestelmään.

– Yhdysvaltain politiikka on tällä hetkellä hyvin transaktionaalista. Meidän on totta kai oltava uskollisia omille arvoillemme ja pidettävä niistä kiinni, mutta myös haettava uudenlaisia yhteistyön muotoja Yhdysvaltain kanssa. Me elämme nyt epävarmuuden aikakautta, ja se tosiasia pitää tunnustaa, ja sen myötä me nyt elämme, Stubb totesi.

Tasavallan presidentti mainitsi valtiopäivien avajaisissa, että ulkopolitiikka on johdettunakin joukkuepeliä valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa.

– Halusinkin puheessa erityisesti kiittää valtioneuvostoa ja eduskuntaa. Valtioneuvostoa yhteistoiminnasta ja eduskuntaa yhteistyöstä. Elämme epävarmuuden aikakautta, rauhattomuuden aikakautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maailma on murroksessa. Ja joka päivä tulee uusia tilanteita vastaan. Erityisesti näinä aikoina kannattaa pysyä rauhallisena ja pitää pää kylmänä, Alexander Stubb sanoi.