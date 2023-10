Alexander Stubb Euronewsille: Hamasin luoma konflikti on pidettävä paikallisena

Euronews on haastatellut State of the Union -ohjelmaansa presidenttiehdokas-professori Alexander Stubbia Lähi-idän tilanteesta.

Stubbilta kysyttiin alkuviikosta tehdyssä haastattelussa EU:n reaktiosta Hamasin verilöylyyn ja tuesta palestiinalaisille annettavasta tuesta. Hän vastasi Hamasin hyökkäys olevan sotatoimi. EU:n on katsottava ainoita aseitaan, jotka ovat pakotteet ja kehitysapu.

– Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Mutta samaan aikaan Euroopan unionin on hyvin tärkeää toimia tilanteen de-eskaloimiseksi ja varmistaa, että kansainvälisistä humanitäärisistä laeista pidetään kiinni, Alexander Stubb sanoo.

Stubbin mukaan on hyvin vaikeaa vetää rajaa siihen, ettei Hamasiin kuulumattomia palestiinalaisia rangaista.

– Hamas on periaatteessa hyökännyt samalla Palestiinaa vastaan. He tietävät ja he tiesivät, että tästä tulisi seurauksia. Tämä konflikti eskaloituu, ja nyt on varsin paljon kyse yrityksestä pitää se paikallisena eikä antaa sen levitä alueelliseksi, professori huomauttaa.

– Se mitä näemme on kyyninen tapa murhata omia veljiäsi ja siskojasi, ja Hamasin perspektiivistä myös vihollisiasi. Joten yksinkertaisesti en pysty ymmärtämään, miksi tämä järjetön isku tehtiin, ellei sen takana ole isompia pelaajia.

Alexander Stubb viittaa siihen, että Euroopassakin on nähtävillä sarja kontrolloimattomia konflikteja, paikallisia tai alueellisia. Sellainen on esimerkiksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

– On hyvin tärkeää, etteivät nämä konfliktit nyt läiky yli.