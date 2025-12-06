Verkkouutiset

Tasavallan presidentti Alexander Stubb. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Alexander Stubb: Elämme maailman parhaassa maassa

  • Julkaistu 06.12.2025 | 12:11
  • Päivitetty 06.12.2025 | 13:35
Tasavallan presidentti toivotti hyvää itsenäisyyspäivää.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää viestipalvelu X:n julkaisussa. Presidentti onnitteli suomalaisia sekä suomeksi että ruotsiksi.

–  Hyvää itsenäisyyspäivää. Trevlig självständighetsdag. Elämme maailman parhaassa maassa. Olkaamme siitä ylpeitä, Stubb kirjoitti.

Itsenäisyyspäivän perinteiden mukaisesti Stubb osallistui myös seppeleenlaskuun Helsingin Hietaniemen hautausmaalla Sankariristillä.

Toisessa julkaisussaan hän muistutti sodassa kaatuneiden merkityksestä Suomen itsenäisyydelle.

– Sodassa kaatuneet maksoivat rauhasta suurimman mahdollisen hinnan. He uhrasivat elämänsä, jotta me saisimme elää vapaassa maassa.

