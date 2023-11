Alexander Stubb BBC:lle: Venäjä käyttää ihmisiä aseina

Professori ja kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb kertoo BBC:n haastattelussa (noin 42:00) Suomen päätöksestä tässä vaiheessa sulkea neljä itärajan raja-asemaa.

Stubb kuvailee BBC:lle, että Venäjä on lähettänyt kauas rajalle keskimäärin noin 60 turvapaikanhakijaa vuorokaudessa. Hän kertoo kahden pohjoisen raja-aseman jäävän auki.

– Pohjimmiltaan he aseellistavat ihmisiä, jotka sitten tulevat Suomen puolelle hakemaan turvapaikkaa, Alexander Stubb sanoo.

– Jos muistatte kesän 2015 kokemuksia Euroopassa, niin he totesivat tällaisen kylvävän sekasortoa yhteiskuntaan, ja he haluavat saavuttaa sen. He eivät pidä liberaalista demokratiasta ja haluavat tuhota sitä, ja yksi tapa tehdä se on käyttää ihmisiä aseina. Joka tietysti on hyvin kyyninen ja inhottava rikos.

Stubbin mukaan kyseessä on itse asiassa ihmiskauppa.

– Tämä on tyypillinen Venäjän hybridioperaatio. Olemme itse asiassa varsin tottuneita niihin, hän toteaa viitaten vuosien 2015-16 tulijoihin.

– Kokemuksemme on, että ainoa asia jota Venäjä ymmärtää, on voima. Ja on oltava hyvin luja.

Hän sanoo, ettei usko pehmeiden viestien antamisen toimivan nykyiselle Venäjän hallinnolle.

– Vladimir Putinin ymmärrys ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta on kaukana siitä, mitä me ajattelemme.