Alennusmyyntien vyöry – TE: Kaupat muuttivat hintojaan

Kaupat hyödyntävät yhä enemmän erilaisia kampanjoita, alennusmyyntejä, etukoodeja ja kohdennettuja tarjouksia, kertoo Talouselämä. Jatkuva tarjoussuma voi kuitenkin heikentää kuluttajien hintatietoisuutta.

Kun aiemmin suuria alennusmyyntejä oli lähinnä joulun ja juhannuksen jälkeen, voi uusia tarjouksia tulla nykyään viikoittain. Asiantuntijoiden mukaan alennuksia ei kuitenkaan ole tarjolla enemmän – ne vain ovat muuttuneet älykkäämmiksi, kohdennetummiksi sekä datavetoisemmiksi.

Verkkokaupan ja digitaalisen liiketoiminnan konsultti Jesse Jyläksen mukaan alennuskampanjoiden rooli onkin viime vuosina muuttunut merkittävästi.

– Kyse ei ole enää pelkistä sesonkien tyhjennysmyynneistä, vaan jatkuvasta kysynnän ohjaamisesta, varaston optimoinnista ja asiakashankinnan tukemisesta, Jyläs tiivistää.

Varastointi maksaa, ja kohdennetuilla alennuksilla yritykset saavat tavaran siis liikkumaan nopeammin. Netissä hinnoilla kampanjointi on taas verrattain halpaa. Nämä seikat kannustavat jatkuviin alekampanjoihin.

Kyse ei myöskään ole sattumanvaraisuudesta. Jyläs muistuttaa, että taustalla jylläävä algoritmi optimoi alennuksia varaston kierron, kysynnän ja kilpailutilanteen perusteella.

Toinen syy alennuksiin on uusien asiakkaiden hankinta ja niistä kiinni pitäminen. Jos kauppa antaa alennuksen esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisesta, saadaan vastineena kuluttajan sähköpostiosoite. Tätä taas voidaan käyttää mainontaan.

Kanta-asiakasalennuksilla vanhoista asiakkaista voidaan vastaavasti pitää kiinni. Kun kuluttaja sitten ostaa kaupasta tuotteita uudelleen ja uudelleen, voidaan alennuksiakin kohdistaa paremmin.

Datavetoisempien kampanjoiden ansiosta isotkin alennukset voivat olla kaupalle kannattavia, jos samalla asiakkaalle saadaan myytyä jotain normaalihintaista. Jyläs muistuttaakin, että kaupalle on tärkeintä keskikate, ei yksittäisten tuotteiden marginaali.

Jatkuvilla kampanjoilla on toisaalta varjopuolensa, sillä ne kuluttavat Kilpailu- ja kuluttajaviraston voimavaroja. Rajallisia resursseja on pakko priorisoida.

KKV:n johtava asiantuntija Saija Kivimäki harmittelee myös, että jatkuva alennuskampanjointi ja dynaaminen hinnoittelu hämärtävät kuluttajien käsitystä tuotteen normaalista hintatasosta.

– Kuluttajan kannattaa seurata yrityksen ja sen kilpailijoiden hintoja vähän pidemmällä aikavälillä. Onneksi verkosta löytyy erilaisia työkaluja tätä varten, Kivimäki neuvoo.