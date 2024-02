Aleksei Navalnyin ruumista ei löydykään ruumishuoneelta

Aleksei Navalnyin ruumista ei tiedottaja Kira Jarmyshin mukaan löydy ruumishuoneelta, jonne se virallisten tietojen mukaan on toimitettu.

Jarmysh kertoo viestipalvelu X:ssä, että Navalnyin äiti ja asianajaja matkustivat Salekhardin ruumishuoneelle, jonne ruumiin kerrottiin viedyn rangaistussiirtola IK-3:sta. Ruumishuone oli kuitenkin kiinni, vaikka viranomaisten mukaan se on toiminnassa.

– Asianajaja soitti ovessa olevaan puhelinnumeroon. Hänelle kerrottiin, että hän oli seitsemäs soittaja tänään. Aleksein ruumis ei ole ruumishuoneella, Jarmyshin kirjoittaa.

Alexey's lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It's closed, however, the colony has assured them it's working and Navalny's body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey's body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024